«Світло – наша зброя». Митрополит Епіфаній привітав українців із Великоднем

Пасхальне привітання Блаженнійшого Митрополита Епіфанія
фото: скріншот з відео

Блаженнійший Митрополит Епіфаній привітав українців у всьому світі

У день Світлого Христового Воскресіння Предстоятель Православної церкви України Блаженнійший Митрополит Епіфаній звернувся до вірян із традиційним пасхальним посланням. Цьогорічне привітання, яке пролунало зі стін тисячолітніх святинь Києва, було сповнене віри у перемогу правди над темрявою та глибокої вдячності захисникам України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на привітання Митрополита Епіфанія.

Митрополит Епіфаній розпочав своє звернення від головних соборів столиці – Святої Софії, Володимирського, Михайлівського Золотоверхого та Києво-Печерської Лаври. Він наголосив, що Воскресіння – це не просто легенда, а доконана істина.

Дорогі брати і сестри! Від тисячолітніх святинь Києва, наших кафедральних соборів, Святої Софії, Володимирського Патріаршого та Михайлівського Золотоверхого, від Української Печерської Лаври щиросердно вітаю всіх вас, як Великоднем! Воскресіння Христове не символ і не легенда, але істина та реальність, яка увійшла в людську історію і змінила її назавжди. Світло Христове, світло життя не просто колись у давній час засяяло через воскресіння Спасителя. Через нашу віру в Христа Воскреслого воно і нині стає для нас зброєю боротьбі з темрявою віку цього.

Сьогодні наш народ переживає тяжкий час війни, але навіть в цих складних обставинах не згасає те, що становить основу людського життя – віра, надія і любов. Саме в цьому полягає глибинний сенс Пасхи. Свідчити про те, що навіть після найтяжчих випробувань можливе відродження, а серце людини, яке не втрачає любові, стає місцем, де зростає оновлене безсмертне життя.

Добре побажання та слова надії на перемогу світла і правди нехай долинуть нині до всіх дітей України, де ви зараз не були, і найперше – до наших героїв-захисників. Бажаю, щоб світло Христового воскресіння збагачувало життя кожного своїм духовним сенсом, а Господь зміцнював всіх нас дарував сили і мудрість для примноження добрих справ. Світло в темряві світить, і темрява не огорнула його.

Тож наповнимось цим світлом, і нехай буде воно для нас зброєю проти зла, яке неодмінно зазнає поразки і осудження. Бо Воістинно Христос воскрес!

До слова, у неділю, 12 квітня 2026 року, православні та греко-католики святкують велике та світле Свято Воскресіння Христового. «Главком» підготував велику добірку найкращих привітань із цим великим та світлим святом у віршах, прозі та яскравих листівках.

Теги: Епіфаній Великдень 2026

