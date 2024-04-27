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Священник розповів, чи можна читати молитви зі смартфона

Надія Карбунар
glavcom.ua
Священник розповів, чи можна читати молитви зі смартфона
Протоієрей каже, якщо у храмі вам зроблять зауваження, тоді, звичайно, не варто користуватися смартфоном
фото з відкритих джерел

Віктор Палош упевнений, все залежить від того, в якому саме приході чи монастирі людина збирається використати гаджет

Віктор Палош, який є протоієреєм церкви Святителя Іоана в Ужгороді, на своєму YouTube-каналі розповів, чи можна молитися за допомогою смартфона.

Священник упевнений, все залежить від того, в якому саме приході чи монастирі людина це збирається робити.

У багатьох монастирях, особливо старовинних, заборонено знімання чи відеофільмування на камери. Відповідно, в таких місцях телефон може бути розцінений охороною, як загроза чи небезпека.

Однак, якщо це звичайний прихід і особливого благословіння немає, то можете сміливо користуватися смартфоном у храмі та навіть читати з його екрану молитви.

Він навіть зазначив, що щодня просить у Бога здоров'я для тих людей, які придумали та створили всі ті сучасні ґаджети, якими користуються люди сьогодні. Адже, каже він, в них можна зробити закладення на різні частини святого письма, дізнатися про життя святих, одразу відкрити на потрібній молитві, що дуже зручно.

Також протоієрей каже, якщо у храмі вам зроблять зауваження, тоді, звичайно, не варто користуватися смартфоном. Адже деякі люди можуть розцінити це так, ніби ви не читаєте молитву, а граєте у ігри тощо. Тут все залежить від благословення настоятеля приходу.

Раніше стало відомо, що Православна Церква України не забороняє жінкам і дівчатам приходити до храму в брюках.

Також Православна Церква України розвінчала сталий стереотип про нечистоту жінки у певні дні та заборону відвідувати храм у цей період. 

Читайте також: Не одяг, а віра. Про те, чи можна жінкам у штанах до церкви?
Теги: православна церква небезпека телефон

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