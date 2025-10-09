Головна Країна Події в Україні
СБУ викрила на Буковині священника-організатора незаконного перетину кордону

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
СБУ викрила на Буковині священника-організатора незаконного перетину кордону
За 2025 рік було повідомлено про підозру 12 особам
фото з відкритих джерел/ілюстративне

СБУ та прокуратура викрили священника УПЦ (МП) на організації схеми втечі закордон військовозобов’язаних чоловіків за €13 тис

Правоохоронні органи Чернівецької області викрили та затримали священнослужителя УПЦ (МП), який організував канал незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків за кордон. Цей випадок став частиною системної роботи з протидії злочинам, інкримінованим представникам УПЦ (МП), які включають держзраду, глорифікацію агресії та пособництво. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

Прокурори Окружної прокуратури міста Чернівці спільно з поліцією та СБУ встановили, що священник залучив до злочинної схеми 42-річного жителя села Банчени Чернівецького району як спільника.

Священнослужитель обіцяв двом військовозобов’язаним чоловікам безперешкодний перетин українсько-румунського кордону за €13 тис з особи. Спільник забезпечував транспортний супровід «клієнтів» з Тернопільської до Чернівецької області, де мала відбутися передача коштів. Організаторів затримали у Чернівцях під час отримання €26 тис.

Обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Суд обрав їм запобіжні заходи: тримання під вартою з правом внесення застави понад 1,2 млн грн для священнослужителя та 605 600 грн для його спільника.

Затримання на Буковині вписується у ширший контекст системного розслідування правоохоронними органами діяльності окремих представників УПЦ (МП) упродовж 2025 року.

За 2025 рік було повідомлено про підозру 12 особам та скеровано до суду 13 обвинувальних актів. Серед винесених вироків – 11 років позбавлення волі за пособництво державі-агресору (ст. 111-2 ККУ).

Нагадаємо, Служба безпеки України ліквідувала схему ухилення від мобілізації, організовану одним із керівників Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції. За даними слідства, посадовець пропонував громадянам сприяння у знятті з військового обліку на підставі підроблених медичних висновків про «погане» здоров’я. Крім того, чиновник обіцяв, що у разі потреби зможе видалити персональні дані клієнтів із розшуку територіальних центрів комплектування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу безпеки України.

Вартість таких «послуг» становила $20 тис. Для реалізації схеми посадовець використовував особисті зв’язки у столичних медустановах та військкоматах.

Теги: СБУ Генпрокурор священник Чернівецька область

