«Ти що без автомата був?». Вітчим насварився на окупанта, який потрапив у полон

Надія Карбунар
Розмова Віталія із вітчимом здивувала
Віталій із міста Сєров Свердловської області встиг повоювати три місяці

20-річний Віталій із міста Сєров Свердловської області потрапив у полон через три місяці після підписання контракту. До війська він пішов, бо хотів уникнути тюремного терміну за крадіжку. За це окупант отримав 1,2 млн рублів, частину з яких відправив матері. Як інформує «Главком», відео розмови з росіянином оприлюднив журналіст Дмитро Карпенко.

Прикметно, що росіянин навчався у корекційній школі, де програма була спрощеною – без геометрії, інформатики та поглибленого вивчення анатомії. Ба більше, через психологічні особливості хлопця свого часу визнали непридатним для строкової служби та відправили в запас. Однак, коли справа дійшла до відправки на війну в Україну, медична комісія раптово «зцілила» юнака. Йому поставили категорію «А», тобто абсолютно здоровий, що формально відкрило шлях навіть до спецназу чи десанту. У підсумку Віталій опинився у штурмовому підрозділі, а згодом і у полоні ЗСУ.

Особливо ж здивувала розмова Віталія із вітчимом. Той буквально насварився на пасинка. Мовляв, як ти вмудрився потрапити в полон, у тебе що зброї не було?

Також вітчим заявив Віталію, що мати не особливо засмутилася, коли дізналася, що син зник безвісти. За його словами, вона розчарувалася.

«Вбити треба було. Ти що без автомата був? Добре, давай, пока», – завершив розмову вітчим.

Раніше полонений окупант подзвонив сестрі, а та познущалася з нього. 

Нагадаємо, кандидат економічних наук із Санкт-Петербурга Сергій Драчевський, який має чотири вищих освіти, ступінь MBA (Master of Business Administration – Магістр ділового адміністрування, – ред.) у Великій Британії та досвід роботи у транснаціональних корпораціях, опинився в українському полоні. Представник російської інтелектуальної еліти став розхідним матеріалом окупаційної армії через побутові борги та кредит на BMW X6.

 

