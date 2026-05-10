Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Австралійка скуштувала популярні в Україні цукерки: що її здивувало

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Дівчина додала, що раніше вже бачила ці вафлі у Польщі
фото: скріншот із відео

Дівчину здивували сама назва та упаковка батончика

Український блогер Andri_ko живе з дівчиною австралійкою. Він часто знімає відео, у яких пропонує коханій куштувати різноманітні українські солодощі та ділиться її реакцією. В одному з таких роликів дівчина спробувала відому вафельну цукерку «Джек». Про це повідомляє «Главком».

«Джек» – це популярна українська глазурована вафельна цукерка, яку добре знають ще з 2000-х років, розповідають на офіційному сайті Konti. Вона складається з п'яти хрустких вафельних шарів та чотирьох шарів шоколадної начинки з додаванням какао-порошку. Зверху цукерка покрита солодкою глазур'ю, завдяки чому має насичений шоколадний смак та характерний аромат какао.

Цукерка вирізняється великим розміром та хрусткою текстурою, через що багато хто називає її вафельним батончиком. У 100 грамах продукту міститься: 424 калорії; 3,5 грама білків; 14,6 грами жирів; 69,7 грамів вуглеводів;

Також відомо, що вафельна цукерка «Джек» має термін зберігання до 12 місяців. Виготовляє її виробник солодощів «Житомирські ласощі».

Спочатку дівчину здивували сама назва та упаковка батончика, адже їй було незрозуміло, чому звичайна вафля має таку назву. Скуштувавши, вона показала палець вгору та зазначила: «Я не відчуваю чогось унікального, але це добре».

Також дівчина додала, що раніше вже бачила ці вафлі у Польщі.

Раніше ірландський фотокореспондент Кейлан Робертсон, який переїхав жити з Британії до України у 2023 році, розповів, які стереотипи про нашу країну були брехнею.

Також ірландського фотокореспондента Кейлана Робертсона, який живе в Україні, вразило ставлення українців до життя під час війни. Уперше Кейлан Робертсон приїхав до України у 2023 році 14 лютого в День закоханих. За словами ірландця, перше враження він отримав, вийшовши з вокзалу в Києві. Тоді він побачив, як українці продовжують жити та відзначати свята під час війни.

Читайте також:

Теги: какао відео блогер солодощі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Еллі живе в Україні з 2018 року після одруження з українцем
Британську блогерку здивував рецепт української паски
11 квiтня, 15:25
Гамлет не виключає, що після повернення в російську в’язницю знову підпише контракт, щоб вийти на волю
Україна в межах обміну повернула в Росію Гамлета: що розповів незвичний полонений
11 квiтня, 18:27
Акторка Олена Кравець вперше за довгий час показала свого чоловіка
Олена Кравець показала зворушливі кадри з чоловіком-військовим та дітьми (відео)
14 квiтня, 11:19
Аварія сталася на вулиці Єлизавети Чавдар, 1
На Осокорках перекинулося навчальне авто (відео)
21 квiтня, 09:15
Максим Галкін був ведучим весілля українк, яке відсвяткували на Середземноморському узбережжі Франції
Галкін заспівав хіт Іво Бобула на весіллі українки в Каннах (відео)
27 квiтня, 14:31
Рятувальник ДСНС вразив мережу
Рятувальник із Закарпаття зачарував українок своїм тренуванням (відео)
28 квiтня, 11:02
Блогер Ілля Ремесло
Блогер Ілля Ремесло залишив божевільню і знову пішов проти Путіна (відео)
28 квiтня, 16:40
Еммануель Макрон з Ніколом Пашиняном виступили на державній вечері в Єревані
Макрон заспівав на вечері в Єревані, а прем’єр-міністр Вірменії зіграв на барабанах (відео)
5 травня, 13:29
Внаслідок ДТП обійшлося без постраждалих
Нетверезий водій без прав протаранив світлофор на бульварі Лесі Українки у Києві (відео)
4 травня, 15:25

Життя

Австралійка скуштувала популярні в Україні цукерки: що її здивувало
Австралійка скуштувала популярні в Україні цукерки: що її здивувало
«Дякую за віру та життя»: як українські політики вітають найрідніших із Днем матері
«Дякую за віру та життя»: як українські політики вітають найрідніших із Днем матері
Зірка Marvel Том Гіддлстон відвідав українських дітей-біженців у Молдові
Зірка Marvel Том Гіддлстон відвідав українських дітей-біженців у Молдові
Угорщина: майбутній міністр повторив свій вірусний танець (відео)
Угорщина: майбутній міністр повторив свій вірусний танець (відео)
В аптеках є алкоголь, а пралка – розкіш. Українка розповіла, що найбільше дивує іммігрантів у США
В аптеках є алкоголь, а пралка – розкіш. Українка розповіла, що найбільше дивує іммігрантів у США
Пасажирка автобуса «Кишинів–Київ» народила дитину просто в дорозі
Пасажирка автобуса «Кишинів–Київ» народила дитину просто в дорозі

Новини

День матері в Україні: яскраві листівки, привітання у віршах і прозі
Сьогодні, 07:15
День матері: історія свята, цікаві факти, коли і як відзначати
Сьогодні, 06:21
Литва висловила Росії протест через погрози посольствам у Києві
8 травня, 18:30
Mercedes відкликає понад 100 тис. автомобілів: у чому причина
8 травня, 14:00
Перемовини Євросоюзу з Росією. Каллас назвала одну з вимог
8 травня, 13:35
Суд заочно виніс вирок помічнику Путіна Володимиру Мединському
8 травня, 11:32

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua