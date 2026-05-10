Австралійка скуштувала популярні в Україні цукерки: що її здивувало

Український блогер Andri_ko живе з дівчиною австралійкою. Він часто знімає відео, у яких пропонує коханій куштувати різноманітні українські солодощі та ділиться її реакцією. В одному з таких роликів дівчина спробувала відому вафельну цукерку «Джек». Про це повідомляє «Главком».

«Джек» – це популярна українська глазурована вафельна цукерка, яку добре знають ще з 2000-х років, розповідають на офіційному сайті Konti. Вона складається з п'яти хрустких вафельних шарів та чотирьох шарів шоколадної начинки з додаванням какао-порошку. Зверху цукерка покрита солодкою глазур'ю, завдяки чому має насичений шоколадний смак та характерний аромат какао.

Цукерка вирізняється великим розміром та хрусткою текстурою, через що багато хто називає її вафельним батончиком. У 100 грамах продукту міститься: 424 калорії; 3,5 грама білків; 14,6 грами жирів; 69,7 грамів вуглеводів;

Також відомо, що вафельна цукерка «Джек» має термін зберігання до 12 місяців. Виготовляє її виробник солодощів «Житомирські ласощі».

Спочатку дівчину здивували сама назва та упаковка батончика, адже їй було незрозуміло, чому звичайна вафля має таку назву. Скуштувавши, вона показала палець вгору та зазначила: «Я не відчуваю чогось унікального, але це добре».

Також дівчина додала, що раніше вже бачила ці вафлі у Польщі.

