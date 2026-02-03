Головна Світ Політика
Учасник російської Платформи у ПАРЄ пояснив, чого вона добиватиметься

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Сесійна зала ПАРЄ у Страсбургу. Офіційну делегацію РФ з ПАРЄ виключили у березні 2022 року
фото з відкритих джерел

«Пріоритет – залучити європейців до військової підтримки України» – Андрій Волна

Відомий травматолог Андрій Волна, який понад два роки оперує поранених захисників у Києві та є учасником Платформи росіян в Парламентській асамблеї Ради Європи, заявив, що діяльність цього органу має бути спрямована насамперед на посилення підтримки України в Європі. Про це він сказав в інтерв'ю «Главкому».

«Насамперед треба наголосити: ми не є якимось представницьким органом росіян, які виїхали на Захід. Нас, кожного окремо, запросила Парламентська Асамблея Ради Європи. Важливо, що до діалогу запросили тих росіян, які мають не тільки антипутінську, а антивоєнну позицію, і за умови підписання ними Берлінської декларації. Ця декларація є у відкритому доступі. У ній є важливий для України пункт – особа, яка приходить у Платформу, повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в кордонах 1991 року і вважає необхідним проведення в Росії деколонізації та виплату Україні репарацій за завдану шкоду», – пояснив Волна.

Андрій Волна зазначив, що після завершення війни, яка, на його переконання, триватиме ще довго, Росія має перестати бути загрозою не лише для України, а й для інших держав. Він наголосив: «У моєму баченні це так: Росія повинна припинити існування як імперія і як кривава фашистська держава».

«Платформа – це консультативний орган. І єдиною «зброєю» тут є слово. Я називаю себе прихильником «партії перемоги України» і на нашому першому засіданні (відбулося 29 січня в Страсбургу – «Главком»), на якому ми обговорювали, хто б яким напрямком хотів зайнятися, я говорив про те, що бачу своїм пріоритетом вплив на європейців задля надання військової допомоги Україні. Треба говорити європейцям: Україна б’ється і стікає кров’ю не тільки за себе; якщо ви не хочете допомагати Україні, то у своїх країнах ви побачите російські танки. Ми маємо пояснювати, що це вкрай важливо зараз, маємо працювати з представниками таких країн, як Угорщина, Словаччина, Італія, Іспанія, Португалія, які політично не завжди на нашому боці, – я маю на увазі, на боці України», – зауважив травматолог.

На запитання про те, в чому конкретно полягатиме робота Платформи та чи матимуть її учасники право голосу на сесіях ПАРЄ, Андрій Волна відповів, що такого права вони не матимуть, адже йдеться про інший рівень.

«Я хочу нагадати, що  з початком повномасштабної агресії, в березні 2022 року російську делегацію видворили з ПАРЄ. На жаль, тільки у 2022-ому, а не з 2014 року, коли Росію треба було вигнати з ПАРЄ до бісової матері. Звичайно ж, Платформа не є представницьким органом росіян і не може мати такі ж права, які мають дійсні члени Парламентської Асамблеї. По суті, нам дали майданчик для діалогу, для підтримки України», – підкреслив Волна.

Травматолог підсумував: «ПАРЄ – орган, який було створено для захисту прав людини. Навіть зупинка громадського транспорту біля головної будівлі Асамблеї називається «Права людини». Для мене в даному разі захист прав людини – це захист прав українців, які піддаються геноциду».

Також Андрій Волна пояснив, що діяльність Платформи не має жодного зовнішнього фінансування й ґрунтується виключно на волонтерських засадах.

До слова, Волна виступив із різкою заявою щодо Юлії Навальної та її оточення. За словами Волни, представників «Фонду боротьби з корупцією» (ФБК) не лише не запросили до ПАРЄ, а й не розглядають як партнерів для розмови через їхню неоднозначну позицію щодо України.

Нагадаємо, бюро ПАРЄ розглядає Платформу як діалоговий майданчик з представниками різних середовищ росіян, які втекли з батьківщини у 2022 році і які мають антивоєнні переконання. Українська делегація в Асамблеї не вітала саму ідею представництва росіян у будь-якому форматі.

Теги: росіяни ПАРЄ

