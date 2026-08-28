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Буданов про картонку «Хмара – чорт»: Яке ви маєте право казати таке про бойового офіцера?

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Буданов про картонку «Хмара – чорт»: Яке ви маєте право казати таке про бойового офіцера?
Буданов назвав протести ознакою демократії, але засудив образи на адресу військових
фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

«Це занадто». Глава офісу президента виступив проти образ військових під час протестів

Керівник Офісу президента Кирило Буданов вважає протести в Україні ознакою демократії, але засуджує використання під час них гасел, які ображають військових.

«Так мені різануло це все, знаєте... Абсолютно відходячи від контексту, що і як там відбувалось… Але коли люди несуть картонки, на яких написано «Хмара – чорт», ну, вибачте, це занадто. Ну, яке ви маєте право взагалі такі речі казати? Він – реально офіцер, який воював, на відміну від того, хто ніс ту картонку. Яке ти навіть моральне право маєш так казати?... Коли (Сирський – ред.) звільняв Чернігівщину, Сумщину, Харківщину, хіба не ті самі люди кричали йому: «Сирський – красава!», «Наш герой» і так далі. А тепер оце він чортом став?... Були гарні сторони, були помилки. І це абсолютно нормально. Ніхто в нас не безгрішний», – заявив Буданов в інтерв'ю для єдиного телемарафону.

Керівник Офісу президента також назвав протести ознакою демократичного суспільства, адже при тоталітаризмі таке було б неможливим. Та й в Україні, за словами генерала, тоталітарні режими не приживаються.

«(Протести – ред.) – це одна з ознак того, що суспільство у нас є демократичним. І те, що всі події відбуваються, значить те, що з корупцією борються», – зазначив Буданов.

Нагадаємо, що раніше, як повідомляли ЗМІ, громадська організація «Захист Держави» назвала неприпустимим використання під час вуличних акцій образливих виразів на кшталт «Сирський – чорт» і «Хмара – чорт» і закликала не втягувати військо в політичний конфлікт. 

«Сирський – чорт». «Хмара – чорт». Це неприпустимо! Наступним стане будь-хто з героїв війни, чиє прізвище виявиться комусь незручним. Генерал Буданов або хтось інший з тих, кого сьогодні країна вважає героями. ГО «Захист Держави» заявляє: політичний конфлікт не можна переносити на армію і на героїчних людей. Образа на адресу військового під час війни це не форма протесту… Українські військові не мають ставати мішенню в суперечках про посади і заручниками політичних чи управлінських амбіцій окремих людей. Тим більше під час війни. І тим більше з площі, коли образи адресують тим, завдяки кому країна вистояла», – йдеться у відповідній заяві.

У «Захисті Держави» додали, що ГО захищає не посади та прізвища, а принцип: армія не є стороною політичного конфлікту й не може бути втягнута в нього.

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Теги: військові Кирило Буданов конфлікт Євген Хмара Офіс президента

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