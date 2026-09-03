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Стрілянина у Святошинському районі: названо ім'я пораненого директора клініки

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Стрілянина у Святошинському районі: названо ім'я пораненого директора клініки
Стрілянина сталася 3 вересня близько 10:00 біля вхідних дверей медичного закладу у Святошинському районі столиці
фото: Національна поліція України

71-річного лікаря у тяжкому стані госпіталізували, поліція шукає нападника

У Києві чоловік здійснив понад 20 пострілів у 71-річного директора клініки репродуктивної медицини. Потерпілого у тяжкому стані госпіталізували, нападника розшукує поліція.

Правоохоронці не називають імені потерпілого. Водночас ЗМІ поширили інформацію про те, що під час стрілянини було поранено директора клініки репродуктивної медицини «ІГР» Ігоря Ільїна. Пресслужба поліції підтвердила цю інформацію «Главкому».

Що відомо про напад на Ігоря Ільїна

Стрілянина сталася 3 вересня близько 10:00 біля вхідних дверей медичного закладу у Святошинському районі столиці.

Стрілянина у Святошинському районі: названо ім'я пораненого директора клініки фото 1
фото: Національна поліція України

За попередніми даними правоохоронців, нападник відкрив вогонь, коли Ігор Ільїн вийшов з автомобіля. Чоловік здійснив понад 20 пострілів, після чого втік із місця злочину.

Потерпілого з численними вогнепальними пораненнями доправили до лікарні, його стан оцінюють як тяжкий.

Хто такий Ігор Ільїн 

Ігор Ільїн – директор медичного центру Igr, лікар акушер-гінеколог, репродуктолог і кандидат медичних наук.

Директор клініки Igr, лікар акушер-гінеколог, репродуктолог, кандидат медичних наук Ігор Ільїн
Директор клініки Igr, лікар акушер-гінеколог, репродуктолог, кандидат медичних наук Ігор Ільїн
фото: igr.com.ua

У Києві триває спеціальна поліцейська операція із затримання озброєного нападника. До пошуків залучили особовий склад районного та головного управлінь поліції, а також бійців спецпідрозділу КОРД.

За фактом нападу правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Мотиви стрілянини та інші обставини злочину встановлюють слідчі.

Нагадаэмо, у Києві чоловік впритул розстріляв директора столичної клініки репродуктології – правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Йдеться про стрілянину у Святошинському районі, що сталася сьогодні близько 10 ранку біля вхідних дверей медзакладу.

Теги: Київ стрілянина лікар

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