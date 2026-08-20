Атака на Київщину: які компанії зазнали руйнувань і втрат

Пожежа на території одного зі складських комплексів, пошкоджених під час нічної атаки РФ на Київщину 20 серпня

Під ударом опинилися виробник морозива, три мережі супермаркетів та нафтобаза – без жертв серед працівників підприємств

Унаслідок російської атаки на Київ та Київську область у ніч на 20 серпня постраждала низка компаній – склади виробника морозива, кількох продуктових мереж та паливної інфраструктури зазнали пошкоджень або повністю знищені. Про це повідомляє «Главком» за інформацією постраждалих компаній та Київської міської військової адміністрації.

Морозиво, супермаркети, нафтобаза

Масована повітряна атака на Київ тривала майже 20 годин, ворог бив по цивільній інфраструктурі, яка забезпечує столицю та регіони продуктами й товарами. Постраждалими виявилися одразу кілька відомих брендів:

мережа VARUS – атака зачепила об'єкт логістичного партнера мережі в Борисполі, куди компанія передавала частину своїх товарних запасів на зберігання;

«Файні льоди» – склад повністю вигорів: підприємство втратило весь запас готової продукції на момент удару разом із вантажним автопарком. За попередніми підрахунками компанії, збитки сягають десятків мільйонів гривень, а знищений об'єкт постачав морозиво не лише столичному регіону, а й дванадцяти іншим містам;

мережа «Фора» – під удар потрапив склад із фреш-продукцією в Мартусівці, запущений компанією буквально днями – як заміну потужностям, втраченим при атаці 5 серпня;

«Еко Маркет» – пошкоджено склад мережі, усі працівники залишилися неушкодженими. Генеральна директорка компанії Кристина Ковтун наголосила, що магазини працюють у штатному режимі;

нафтобаза мережі АЗС KLO у Броварському районі – припинила роботу після нічного удару. У компанії повідомили, що серед працівників постраждалих немає;

Yves Rocher Ukraine – склад французького косметичного бренду отримав значні пошкодження, через що компанія на певний час зупинила приймання замовлень із сайту.

Чи будуть перебої з товарами

Постраждалі мережі попереджають про можливі тимчасові перебої з асортиментом в окремих магазинах – особливо це стосується свіжих продуктів та заморожених товарів. Водночас жодна з компаній не заявляла про повну зупинку роботи торговельних точок: усі опитані мережі наголосили, що магазини відкриті та продовжують обслуговувати покупців, а логістичні команди вже шукають альтернативні шляхи постачання.

За останніми даними, унаслідок нічної атаки в Києві загинули 15 людей, ще частина мешканців двох районів можуть залишитися без гарячої води через удар по об'єкту критичної інфраструктури.

Нагадаємо, за оцінкою Forbes, після серії російських атак з початку літа український бізнес втратив уже понад 400 тис. кв. м складських площ – посилення ударів по логістичній інфраструктурі призводить до дедалі відчутніших втрат для рітейлу та виробників.