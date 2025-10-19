Сенатор-демократ закликав Трампа передати «Томагавки» Україні

Україна готова укласти угоду зі США стосовно постачання ракет Tomahawk в обмін на дрони українського виробництва

Зеленський сподівається, що США все-таки передадуть Україні ракети Tomahawk

Сенатор від Демократичної партії Джон Феттерман звернувся до президента США Дональда Трампа з закликом надати Україні ракети Tomahawk, пише «Главком».

«Шановний Дональд Трамп. Мир у Газі став можливим завдяки силі, і я вдячний за ваше лідерство в цьому питанні. А тепер я закликаю ваше керівництво доставити «Томагавки» для України. Ця жахлива війна має закінчитися, і ви можете бути єдиною людиною, яка може принести мир», – пише він.

Як відомо, на зустрічі із президентом США Трампом 17 жовтня Зеленський заявив, що Україна готова укласти угоду зі США стосовно постачання ракет Tomahawk в обмін на дрони українського виробництва.

«Ми думаємо, що краще закінчити цю війну без Tomahawk, я думаю ми близько до цього», – заявив президент США.

Також президент Володимир Зеленський сподівається, що США все-таки передадуть Україні ракети Tomahawk.

Аналітики стверджують, що навіть без фактичного постачання ракет Tomahawk виконують роль стримуючого фактора для РФ. Старший директор Rasmussen Global Гаррі Неделку наголосив, що згода Путіна на нову зустріч із Трампом може дати Україні паузу для відновлення енергетичних об’єктів, пошкоджених унаслідок ударів РФ.