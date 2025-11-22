Головна Країна Події в Україні
Рятувальні роботи у Тернополі тривають четверту добу, кількість жертв знову зросла

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Рятувальні роботи у Тернополі тривають четверту добу, кількість жертв знову зросла
Кількість загиблих зросла до 33
фото: ДСНС України/Telegram

Рятувальники 22 листопада виявили під завалами тіло жінки

У Тернополі пошуково-рятувальні роботи тривають четверту добу. 22 листопада близько 16:00 рятувальники виявили тіло жінки.

Рятувальні роботи у Тернополі тривають четверту добу, кількість жертв знову зросла фото 1

Кількість загиблих зросла до 33. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС України.

Рятувальні роботи у Тернополі тривають четверту добу, кількість жертв знову зросла фото 2

Раніше повідомлялося, що у Тернополі внаслідок російського ракетного удару 19 листопада загинула фармацевтка Марія Палагнюк разом із маленькими дітьми – п'ятирічною донькою та півторарічним сином.

Нагадаємо, у Тернополі тривають рятувальні роботи після російського ракетного удару, що стався вранці 19 листопада. З-під завалів житлової дев’ятиповерхівки рятувальники дістали тіло ще однієї жінки, внаслідок чого кількість загиблих сягнула 32 осіб, серед них – шестеро дітей.

Також «Главком» розповідав історію подружжя, яке врятувалось від атаки. Родина вийшла з будинку, куди через кілька хвилин влучила російська ракета.  Також повідомлялось про те, як рятувальники дістали з-під завалів сина Оксани Кобель. «З-під завалів дістали постраждалого. Він – живий!», – йшлося у повідомленні міського голови Тернополя Сергія Надала.

