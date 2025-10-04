Троє дітей разом з матір'ю отруїлися чадним газом на Чернігівщині

Наразі стан здоров’я постраждалих оцінюється медиками

У селі Комарівка Комарівської територіальної громади Ніжинського району на Чернігівщині сталася трагедія через ймовірне порушення правил експлуатації печей. Внаслідок отруєння чадним газом постраждали 42-річна жінка та троє її малолітніх дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Рятувальники оперативно прибули на місце події, евакуювали постраждалих у безпечне середовище та передали медикам. Усіх потерпілих госпіталізовано до місцевої лікарні для надання необхідної медичної допомоги.

Наразі стан здоров’я постраждалих оцінюється медиками. Причини події та обставини отруєння встановлюються, але попередньо фахівці пов’язують його з порушенням правил користування опалювальними печами.

«Шановні громадяни! Пам’ятайте про небезпеку чадного газу. Він не має запаху, смаку чи кольору, проте навіть у невеликій концентрації становить смертельну загрозу для життя. Тож регулярно перевіряйте опалювальне обладнання та системи вентиляції», – написали рятувальники.

Нагадаємо, у Львові на вулиці Князя Романа дев’ятеро людей отруїлися чадним газом. Серед постраждалих п’ять дітей. Їх госпіталізували.

Раніше повідомлялось, що у Коломиї через несправність газового котла сім’я з чотирьох осіб постраждала від отруєння чадним газом.