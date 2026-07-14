ЦПД попереджає про шахрайство: зловмисники розсилають фейкові листи від імені Міненерго

Кияни масово отримують фейкові листи про нібито «критичну розбіжність між розподіленою та облікованою потужністю»

В Києві фіксується масова розсилка на електронні адреси жителів столиці фейкових листів, які маскують під офіційні повідомлення від Міненерго й Державної інспекції енергетичного нагляду, повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації.

«Зловмисники залякують споживачів тим, що за їхніми адресами нібито виявлено «критичну розбіжність між розподіленою та облікованою потужністю». При цьому в повідомленнях наголошують, що цей інцидент уже кваліфіковано як несанкціоноване втручання в роботу приладу обліку або використання несертифікованого обладнання», – йдеться в повідомленні.

В Міністерстві енергетики України наголосили, що ці повідомлення є підробкою. Міненерго не має повноважень здійснювати такі перевірки і ніколи не розсилає подібні листи, а Держенергонагляд не проводив жодного дистанційного аналізу балансу споживання.

«Мета шахраїв – залякати громадян, посіяти паніку й створити соціальну напругу в суспільстві. Окрім психологічного тиску, такі листи можуть містити шкідливі гіперпосилання для викрадення персональних даних. Якщо ви отримали подібний лист, у жодному разі не переходьте за посиланнями та негайно зверніться для перевірки до свого оператора системи розподілу (обленерго), на гарячу лінію Міненерго або Держенергонагляду», – закликали в ЦПД.

Нагадаємо, раніше Червоний хрест України попередив про шахрайство під його іменем. Зловмисники розповсюджують в Telegram неправдиві повідомлення про нарахування одноразової фінансової допомоги.

Також відомо, що шахраї почали використовувати нову схему обману українців, розсилаючи фейкові повідомлення про нібито необхідність сплати штрафів за порушення правил дорожнього руху. Про це попередив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.