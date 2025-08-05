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Президент Словаччини відхилив прохання громадянина воювати проти України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Президент Словаччини відхилив прохання громадянина воювати проти України
Петер Пеллегріні відхилив кожну заяву, у якій громадяни просили дозволити приєднатися до іноземних армій
фото: flickr.com

Один зі словаків хотів воювати на боці окупаційної армії РФ

Президент Словаччини Петер Пеллегріні у липні відхилив заявки трьох громадян. Вони хотіли взяти участь у російсько-українській війні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Denník N.

Зазначається, що двоє словаків хотіли воювати за українців, водночас один з громадян – на боці окупантів. «Я тримаю свою обіцянку і не дам дозвіл на службу в іноземних збройних силах, які ведуть бойові дії або перебувають у стані конфлікту», – каже словацький президент.

Політик наголосив, що Словаччина, як і інші країни Євросоюзу та НАТО, поважає норми міжнародного права і виступає винятково за мирні розвʼязання конфліктів. За рік президентства до Пеллегріні надійшло сім подібних заяв, і всі вони були відхилені.

Нагадаємо, з моменту вступу на посаду в червні 2024 року президент Словаччини Петер Пеллегріні відхилив звернення чотирьох громадян, які планували приєднатися до української армії. Служба в іноземній армії без згоди президента у Словаччині є кримінальним злочином, за який винному загрожує в’язниця. Одне з відхилених чинним президентом прохань було подане ще його попередниці Зузані Чапутовій, але вона не встигла його розглянути. Сама вона видала кілька таких дозволів.

Як повідомлялося, член Національної ради Словаччини від опозиційної партії «Свобода і солідарність» Юрай Крупа пообіцяв кардинально змінити відношення країни до України та «наздогнати пропущений потяг посилення оборони в Європі».

До слова, президент Чехії Петр Павел дозволив понад 60 громадянам країни вступити до лав Збройних сил України.

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Теги: Словаччина мобілізація

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