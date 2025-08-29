На Запоріжжі мобілізовано батька-одинака: ТЦК зробив заяву

Чоловіка, який не встиг оформити офіційну відстрочку від мобілізації як батько-одинак, затримали поліцейські на блокпості

Мобілізований Володимир Страхов самотужки виховує семирічних двійнят

У Запорізькій області ТЦК мобілізував батька-одинака Володимира Страхова. Військові стверджують, що мобілізація відбулася без порушення закону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ТЦК.

Як розповіла журналістам «Суспільне.Запоріжжя» сестра Оксана Кірєєва, Володимир сам виховує семирічних двійнят, адже їхня мати покинула сім’ю ще тоді, коли їм було два роки. Родина певний час жила в окупованому Пологівському районі, однак чоловік вирішив виїхати після того, як окупанти почали тиснути й змушувати його до співпраці.

Чоловіка затримали на блокпості, він не встиг оформити офіційну відстрочку від мобілізації як батько-одинак. Згодом у ТЦК пообіцяли перевірити документи й відпустити, однак, за словами родички військовозобовʼязаного, протягом трьох днів Володимир не виходив на зв’язок.

Родина звернулася до військкомату з проханням дати йому час оформити документи, проте їй відмовили зі словами «Хай іде воює». На запитання, що робити з дітьми, за словами Кірєєвої, у ТЦК заявили, що їх тимчасово можуть відправити в лікарню, а потім – в інтернат. Наразі родина почала юридичний процес – офіційне розлучення з матір’ю, позбавлення її прав і оформлення статусу батька-одинака.

Водночас Запорізький обласний ТЦК наголошує, процедура відбулася у повній відповідності до норм чинного законодавства. 26 липня о 22:00 під час перевірки документів на одному з блокпостів у Запоріжжі співробітники Нацполіції встановили відсутність у Страхова військово-облікових документів.

Згідно з постановою його доставили до Бердянського районного ТЦК та СП для уточнення даних. При цьому військові з інших ТЦК та СП Запорізької області участі в інциденті не брали. «Під час перевірки та співбесіди у Бердянському РТЦК та СП гр. Володимир Страхов не надав жодних відомостей або документів, які б свідчили про наявність у нього права на відстрочку від призову по мобілізації на особливий період», – йдеться в заяві.

Після проходження військово-лікарської комісії, яка визнала його придатним, було оформлено мобілізаційне розпорядження та направлення до навчального центру. У ТЦК та СП підкреслили, що жодних протиправних дій щодо громадянина не здійснювалося.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення в Україні щонайменше 7 312 кримінальних проваджень було зупинено у зв’язку з мобілізацією обвинувачених до лав Збройних сил. Такий механізм з’явився у 2022 році після внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України, і відтоді активно використовується судами.

До слова, у місті Сміла Черкаської області загинув військовозобов’язаний під час перевезення до навчального центру.