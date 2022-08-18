Бізнес на крові. Оператори запустили тури в деокуповані міста, виник скандал

«Чорний туризм» у світі не дивина, однак чи на часі така «розвага»?

Інформпортал Visit Ukraine повідомив, що запускає dark-туризм Україною. Зокрема, екскурсійні тури планується возити у звільнені від рашистів міста, такі як Буча та Гостомель. Згідно з повідомленням організаторів, до співпраці планується залучити гідів, експертів з туризму та фахівців з пам'яті, «щоб у майбутньому туристи з будь-якої точки планети могли на власні очі побачити, що відбувалося у зруйнованих містах України, назви яких облетіли весь світ».

Організатори повідомили, що «тригером для розробки турів сміливими містами стало відвідування Бучі, Ірпеня та інших постраждалих міст Київської області світовими лідерами», серед яких президенти Франції, Німеччини, прем'єр-міністри Фінляндії, Італії, єврочиновники, а також зірки світового масштабу.

Водночас на сайті описують тур як прогулянку «житловими кварталами, де відбувалися звірські вчинки російських солдатів». І буцімто це «чудовий варіант для сімейної екскурсії та відпочинку».

«У свій час місцем для паломництва туристів стали поля Другої світової війни. Потім – Чорнобиль. Те, що відбувається в Україні сьогодні, – це наша реальність. Ми повинні інформувати світову спільноту про трагічні події, які, на жаль, мали місце у цивілізованому світі у ХХІ столітті», – каже СЕО Visit Ukraine Антон Тараненко.

Паралельно маршрути деокупованими містами обіцяють узгоджувати зі спеціалістами пам'яті, щоб мінімізувати втручання в особистий простір мешканців постраждалих міст та врахувати всі етичні моменти.

Весь прибуток від продажу турів обіцяють спрямувати на допомогу українським біженцям.

Однак пропозиція вже викликала скандал. Експрацівниця закордонного осередку польської туристичної організації в Києві Олена Бондаренко написала: «Я давно в політиці, журналістиці і туризмі. Але що це? У мене просто нема слів! Щоб було ще трешовіше – є версія російською мовою. Можемо це якось зупинити?».

Ексдиректорка інформаційного бюро «УгорщинаТуризм» при посольстві Угорської Республіки в Україні відреагувала на допис: «Туристична і гідівська спільнота збурена і переважно справедливо обурена. Але, уяви, є й ті, хто цей треш підтримує. Схоже, що на рівні туристичного чиновництва теж».

Dark-туризм – порівняно молодий напрямок, який передбачає відвідування місць та історичних пам'яток, відомих серйозними трагічними подіями. Саме поняття було введено в ужиток у 1996 році співробітниками Каледонського університету. У дослівному перекладі з англійської означає і «чорний туризм» або «темний туризм». Найяскравішими прикладами дарк-туризму є в'язниця Алькатрас у США, музей Голокосту в Освенцимі в Польщі, Новодівичий цвинтар, покинуте місто Прип'ять в Україні.

Нагадаємо, раніше у Києві з’явились 3D-тури зруйнованими окупантами будівлями (фото).