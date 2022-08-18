Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Бізнес на крові. Оператори запустили тури в деокуповані міста, виник скандал

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Бізнес на крові. Оператори запустили тури в деокуповані міста, виник скандал
Буча після деокупації. Одне з міст, куди пропонують їхати відпочивальникам 
фото з відкритих джерел

«Чорний туризм» у світі не дивина, однак чи на часі така «розвага»? 

Інформпортал Visit Ukraine повідомив, що запускає dark-туризм Україною. Зокрема, екскурсійні тури планується возити у звільнені від рашистів міста, такі як Буча та Гостомель. Згідно з повідомленням організаторів, до співпраці планується залучити гідів, експертів з туризму та фахівців з пам'яті, «щоб у майбутньому туристи з будь-якої точки планети могли на власні очі побачити, що відбувалося у зруйнованих містах України, назви яких облетіли весь світ».

Організатори повідомили, що «тригером для розробки турів сміливими містами стало відвідування Бучі, Ірпеня та інших постраждалих міст Київської області світовими лідерами», серед яких президенти Франції, Німеччини, прем'єр-міністри Фінляндії, Італії, єврочиновники, а також зірки світового масштабу.

Водночас на сайті описують тур як прогулянку «житловими кварталами, де відбувалися звірські вчинки російських солдатів». І буцімто це «чудовий варіант для сімейної екскурсії та відпочинку». 

Бізнес на крові. Оператори запустили тури в деокуповані міста, виник скандал фото 1

«У свій час місцем для паломництва туристів стали поля Другої світової війни. Потім – Чорнобиль. Те, що відбувається в Україні сьогодні, – це наша реальність. Ми повинні інформувати світову спільноту про трагічні події, які, на жаль, мали місце у цивілізованому світі у ХХІ столітті», – каже СЕО Visit Ukraine Антон Тараненко.

Паралельно маршрути деокупованими містами обіцяють узгоджувати зі спеціалістами пам'яті, щоб мінімізувати втручання в особистий простір мешканців постраждалих міст та врахувати всі етичні моменти.  

Весь прибуток від продажу турів обіцяють спрямувати на допомогу українським біженцям.  

Однак пропозиція вже викликала скандал. Експрацівниця закордонного осередку польської туристичної організації в Києві Олена Бондаренко написала: «Я давно в політиці, журналістиці і туризмі. Але що це? У мене просто нема слів! Щоб було ще трешовіше – є версія російською мовою. Можемо це якось зупинити?».

Ексдиректорка інформаційного бюро «УгорщинаТуризм» при посольстві Угорської Республіки в Україні відреагувала на допис: «Туристична і гідівська спільнота збурена і переважно справедливо обурена. Але, уяви, є й ті, хто цей треш підтримує. Схоже, що на рівні туристичного чиновництва теж». 

Бізнес на крові. Оператори запустили тури в деокуповані міста, виник скандал фото 2
Dark-туризмпорівняно молодий напрямок, який передбачає відвідування місць та історичних пам'яток, відомих серйозними трагічними подіями. Саме поняття було введено в ужиток у 1996 році співробітниками Каледонського університету. У дослівному перекладі з англійської означає і «чорний туризм» або «темний туризм». Найяскравішими прикладами дарк-туризму є в'язниця Алькатрас у США, музей Голокосту в Освенцимі в Польщі, Новодівичий цвинтар, покинуте місто Прип'ять в Україні. 

Нагадаємо, раніше у Києві з’явились 3D-тури зруйнованими окупантами будівлями (фото).

Читайте також: Як живе туристична галузь України в період війни
Теги: США туризм

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олексій Арестович «нагадав» Мелітополю звільнення до кінця листопада
Деокупація Мелітополя: Арестович зробив сміливий прогноз
25 червня, 18:58
Деокупація Херсона: ОДА назвала чотири слабкі місця рашистів
Деокупація Херсона: ОДА назвала чотири слабкі місця рашистів
24 липня, 20:55
Міжнародні партнери виділяють 4 млн євро на формування плану відновлення Маріуполя 
Деокупація Маріуполя: міський голова назвав терміни
27 липня, 08:02

Суспільство

Залужний, Арестович чи Гордон? Українці шокували результатами опитування про довіру
Залужний, Арестович чи Гордон? Українці шокували результатами опитування про довіру
Бізнес на крові. Оператори запустили тури в деокуповані міста, виник скандал
Бізнес на крові. Оператори запустили тури в деокуповані міста, виник скандал
Підрозділ Андрія Хоменка знищив ворожий десант на Миколаївщині
Підрозділ Андрія Хоменка знищив ворожий десант на Миколаївщині
В Україні очікуються дощі з грозами: якою буде погода 18 серпня
В Україні очікуються дощі з грозами: якою буде погода 18 серпня
Росіяни і колаборанти «випадково» зібрали гроші на дрон для ЗСУ
Росіяни і колаборанти «випадково» зібрали гроші на дрон для ЗСУ
18 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
18 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
85K
Російський депутат попросив Путіна зупинити війну. Кремль відповів
81K
Виплати від міжнародних організацій. Уряд приготував важливі зміни
46K
Конфлікт між Залужним і офісом Зеленського: Міноборони розставило крапки над «і»
46K
РФ знайшла нового «прем’єра» для окупованої частини Харківщини
36K
«Аж холоне кров». Ющенко показав вірш Павла Тичини без радянської цензури
33K
Замість тисячі слів. Амбасадорка Британії у жовто-блакитних аксесуарах вразила соцмережі

Новини

У Миколаєві пролунали вибухи
Сьогодні, 13:31
Рашисти бояться контрнаступу ЗСУ на День незалежності: розвідка (аудіо)
Сьогодні, 13:05
США передали Україні ракети, які створять проблеми для російських радарів
Сьогодні, 12:42
Найтрагічніша ніч для Харківщини: все про ракетні обстріли (фото, відео)
Сьогодні, 12:12
Росія може посилити обстріли у другій половині серпня – ЗСУ
Сьогодні, 11:43
Окупанти намагаються вивезти з порту Маріуполя всю металопродукцію до РФ
Сьогодні, 11:24

Прес-релізи

ДТЕК повертає світло: за минулий тиждень енергетики відновили постачання світла у понад 50 тисяч домівок українців
ДТЕК повертає світло: за минулий тиждень енергетики відновили постачання світла у понад 50 тисяч домівок українців
15 серпня, 18:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту