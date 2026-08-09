«Хтось горить у бліндажах. А хтось танцює в трусах». Медикиня розкритикувала відомий етнофестиваль у Києві

«Мене лякає не фестиваль. Мене лякає нормалізація прірви», – написала Михайлова

діяв суворий дрескод, який є важливою концепцією свята – гості зобов'язані приходити у розкутому етно, яке є переосмисленням традиційного українського вбрання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Таблоіd» та Jetsetter.ua.

«Попри всі складнощі столиця не ставить «на паузу» події, що привертають увагу не лише киян, а й гостей з-за кордону. На етнічно-електронному фестивалі «Вирій. Простонеба» зібралася шалена концентрація красивих людей. Гості насолоджувалися поєднанням музики, театру та перформансів. Формула дрескоду: розкуте етно, свобода, дикість, природність», – ідеться у репортажі про захід.

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На музичній сцені «Вирію» виступило понад 20 артистів; серед хедлайнерів – Святослав Вакарчук, Крихітка, Nazva, Vivienne Mort, Олег Скрипка&Воплі Відоплясова, The ВЙО, ісландський гурт GusGus, мексиканський дует Zombies in Miami.

«Вирій», зокрема, відвідали народні депутати України – подружжя Ярослав Желєзняк та Ольга Коваль. Фото із ними оприлюднив колишній голова Державної митної служби Максим Нєфьодов. Він також похвалив фест, зазначивши, що подія була інклюзивною».

Максим Нєфьодов із дружиною (зліва) та подружжя Ярослав Желєзняк Ольга Коваль (справа) фото: Максим Нєфьодов/Facebook

«Етно не «сумні кріпаки з голими козаками», а сучасне сильне мистецтво. Окремо класно, що івент був інклюзивний, багато сталевих чоловіків і жінок, і людей на кріслах колісних – цього дуже не вистачає іншим організаторам івентів», – написав Нєфьодов.

Водночас депутатка Київської міської ради, начальниця медичної служби «Ульф» батальйону «Вовки Да Вінчі» Аліна Михайлова розкритикувала захід. Адже доки захисники на фронті горять у бліндажах, у Києві чоловіки у трусах розважають публіку запальними танцями.

Танці, які обурили Аліну Михайлову фото з відкритих джерел

«Мене лякає не фестиваль. Мене лякає нормалізація прірви», – написала Михайлова.

Військова закликала не відмовлятися від життя, однак пам'ятати, завдяки кому воно можливе.

«Фронт не вимагає від Києва перестати сміятися. Поранений на стабі не вимагає, щоб незнайома йому людина ніколи більше не танцювала. Загиблий не просить живого лягти поруч. Але, можливо, живі винні їм дещо значно простіше? Не забути», – написала вона.

Нагадаємо, на початку червня Київ перетворився на головну локацію для шанувальників попкультури, відеоігор, коміксів та косплею. У павільйонах Міжнародного виставкового центру офіційно розпочав роботу грандіозний конвент Fancon. На захід уже зібралися тисячі відвідувачів, значна частина яких втілила у життя дивовижні образи улюблених персонажів аніме, кіновсесвітів, комп'ютерних ігор та книжкових бестселерів.