Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Хтось горить у бліндажах. А хтось танцює в трусах». Медикиня розкритикувала відомий етнофестиваль у Києві

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
«Хтось горить у бліндажах. А хтось танцює в трусах». Медикиня розкритикувала відомий етнофестиваль у Києві
Аліну Михайлову обурили танцівники на «Вирії»
фото з відкритих джерел

«Мене лякає не фестиваль. Мене лякає нормалізація прірви», – написала Михайлова

діяв суворий дрескод, який є важливою концепцією свята – гості зобов'язані приходити у розкутому етно, яке є переосмисленням традиційного українського вбрання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Таблоіd» та Jetsetter.ua.

«Попри всі складнощі столиця не ставить «на паузу» події, що привертають увагу не лише киян, а й гостей з-за кордону. На етнічно-електронному фестивалі «Вирій. Простонеба» зібралася шалена концентрація красивих людей. Гості насолоджувалися поєднанням музики, театру та перформансів. Формула дрескоду: розкуте етно, свобода, дикість, природність», – ідеться у репортажі про захід.

28 фото
На весь екран

На музичній сцені «Вирію» виступило понад 20 артистів; серед хедлайнерів – Святослав Вакарчук, Крихітка, Nazva, Vivienne Mort, Олег Скрипка&Воплі Відоплясова, The ВЙО, ісландський гурт GusGus, мексиканський дует Zombies in Miami.

«Вирій», зокрема, відвідали народні депутати України – подружжя Ярослав Желєзняк та Ольга Коваль. Фото із ними оприлюднив колишній голова Державної митної служби Максим Нєфьодов. Він також похвалив фест, зазначивши, що подія була інклюзивною».

Максим Нєфьодов із дружиною (зліва) та подружжя Ярослав Желєзняк Ольга Коваль (справа)
Максим Нєфьодов із дружиною (зліва) та подружжя Ярослав Желєзняк Ольга Коваль (справа)
фото: Максим Нєфьодов/Facebook

«Етно не «сумні кріпаки з голими козаками», а сучасне сильне мистецтво. Окремо класно, що івент був інклюзивний, багато сталевих чоловіків і жінок, і людей на кріслах колісних – цього дуже не вистачає іншим організаторам івентів», – написав Нєфьодов.

Водночас депутатка Київської міської ради, начальниця медичної служби «Ульф» батальйону «Вовки Да Вінчі» Аліна Михайлова розкритикувала захід. Адже доки захисники на фронті горять у бліндажах, у Києві чоловіки у трусах розважають публіку запальними танцями.

Танці, які обурили Аліну Михайлову
Танці, які обурили Аліну Михайлову
фото з відкритих джерел

«Мене лякає не фестиваль. Мене лякає нормалізація прірви», – написала Михайлова.

Військова закликала не відмовлятися від життя, однак пам'ятати, завдяки кому воно можливе.

«Фронт не вимагає від Києва перестати сміятися. Поранений на стабі не вимагає, щоб незнайома йому людина ніколи більше не танцювала. Загиблий не просить живого лягти поруч. Але, можливо, живі винні їм дещо значно простіше? Не забути», – написала вона.

Нагадаємо, на початку червня Київ перетворився на головну локацію для шанувальників попкультури, відеоігор, коміксів та косплею. У павільйонах Міжнародного виставкового центру офіційно розпочав роботу грандіозний конвент Fancon. На захід уже зібралися тисячі відвідувачів, значна частина яких втілила у життя дивовижні образи улюблених персонажів аніме, кіновсесвітів, комп'ютерних ігор та книжкових бестселерів.

Читайте також:

Теги: свята мистецтво фестиваль столиця фронт Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Знищений росіянами логістичний центр на Київщині
Вибіг босоніж і без документів: водій з Молдови втратив фуру під час обстрілу Київщини
5 серпня, 14:07
Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги
Де у Києві проходитимуть продуктові ярмарки 4-9 серпня (адреси)
3 серпня, 17:00
У Музеї Ханенків 9 серпня відбудеться екскурсія до дня народження Варвари Ханенко
Куди сходити у Києві 3-9 серпня: дайджест культурних подій
2 серпня, 19:15
Зірки ділилися у соцмережах наслідками російського обстрілу
Українські зірки відреагували на масовану атаку РФ (фото)
30 липня, 12:59
Оля Полякова виступила на фестивалі Laima Rendezvous Jūrmala 2026 у Юрмалі
Полякова відреагувала на хейт через скандал в Юрмалі
29 липня, 12:23
У Бучі Лаура Лумер вшанувала пам’ять загиблих від рук російських окупантів
Буча, Лавра та Лук’янівка: як блогерка Лора Лумер за один візит змінила думку про Україну
23 липня, 16:21
Триває 1611-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 23 липня 2026 року
23 липня, 08:17
21 липня 2026 року на Броварщині горіло пшеничне поле. Причини займання встановлюються
23 липня в Києві та області прогнозується високий рівень пожежної небезпеки
23 липня, 08:14
Необхідність перегляду тарифів пов'язана зі зростанням витрат на утримання транспортної системи, подорожчанням електроенергії, пального, запчастин та заробітних плат
Від сьогодні проїзд у Києві подорожчав до 30 грн: як заощадити, хто має пільги та що буде зі старими квитками
15 липня, 07:32

Суспільство

10 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
10 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
«Хтось горить у бліндажах. А хтось танцює в трусах». Медикиня розкритикувала відомий етнофестиваль у Києві
«Хтось горить у бліндажах. А хтось танцює в трусах». Медикиня розкритикувала відомий етнофестиваль у Києві
Яке релігійне свято відзначається 10 серпня 2026: традиції та молитви
Яке релігійне свято відзначається 10 серпня 2026: традиції та молитви
Командир бригади «Ахіллес» порадив, як готуватися до зими
Командир бригади «Ахіллес» порадив, як готуватися до зими
Прогноз погоди на тиждень 10 – 16 серпня 2026 року
Прогноз погоди на тиждень 10 – 16 серпня 2026 року
Демографиня пояснила, що поверне додому українських жінок, які виїхали через війну
Демографиня пояснила, що поверне додому українських жінок, які виїхали через війну

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
361K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 серпня: ситуація на фронті
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 серпня 2026
121K
Поповнення в королівській родині. Король Чарльз III став дідусем
89K
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
73K
Вийшла до вбиральні – автобус поїхав: українка залишилася у чужій країні без документів та зв’язку
62K
Нарада, після якої ілюзій стало менше

Новини

День будівельника України: яскраві листівки, привітання у прозі і віршах та історія свята
Вчора, 07:00
День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
8 серпня, 08:45
Яблучний Спас 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
6 серпня, 07:45
Яблучний Спас 2026: що потрібно нести до церкви на Преображення Господнє, традиції, прикмети та заборони цього дня
6 серпня, 06:55
Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
3 серпня, 20:05

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua