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Алкоголь скоротив життя росіян на 20 років – розвідка

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Алкоголь скоротив життя росіян на 20 років – розвідка
Обмеження продажу, підвищення цін і соціальна реклама очікуваного ефекту не дали
фото ілюстративне

СЗР: чоловіки в Росії гинуть поза межами колоній втричі частіше, ніж за ґратами

Чоловіки в Росії, які перебувають на волі, помирають приблизно втричі частіше за ув'язнених, хоча рівень смертності в російських тюрмах традиційно вважається одним із найвищих у Європі. Головною причиною такого парадоксу назвали масове вживання алкоголю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Алкоголь забирає у росіян 20 років життя

На алкоголь припадає 70% усієї надлишкової смертності чоловіків у Росії. У матеріалах до засідання круглого столу комітету Ради Федерації РФ із соціальної політики прямо зазначено: через алкоголь тривалість життя росіян-чоловіків скорочується на 20 років. Показово, що цю оцінку оприлюднила структура, яка сама і формує політику доступності спиртного в країні.

Обмеження продажу, підвищення цін і соціальна реклама очікуваного ефекту не дали. Натомість війна проти України, яку російська влада офіційно називає «спеціальною військовою операцією», ситуацію лише погіршила.

Кількість нових алкозалежних зросла вперше за п'ять років

За підсумками минулого року в Росії вперше за п'ять років зросла кількість нових діагнозів «алкогольна залежність»: зафіксовано понад 83 тис. випадків проти 63,4 тис. роком раніше. Йдеться саме про нових пацієнтів, а не рецидиви – про це свідчить падіння частки повторних госпіталізацій із 27,2% до 16,7%. Куди зникають раніше зареєстровані алкозалежні, офіційна статистика не пояснює.

Де в Росії п'ють найбільше

Лідерами споживання алкоголю традиційно лишаються найбільш депресивні регіони РФ:

  • Ненецький автономний округ – 18,2 літра чистого спирту на людину за рік;
  • Єврейська автономна область – 14,76 літра;
  • Чукотка – 14,17 літра.

Це лише офіційні дані, які не враховують самогон і сурогати – ними зазвичай компенсують брак грошей на легальний алкоголь. Несподівано серед територій із найнижчим споживанням опинилася Москва – там показник не перевищує 5 літрів на людину за рік. У розвідці це пояснюють тим, що в мегаполісі більше способів витратити гроші, окрім пляшки горілки.

Нагадаємо, раніше СЗР повідомляла, що Росія зафіксувала історичний антирекорд поширення алкоголізму та психічних розладів: у 2025 році кількість росіян з уперше встановленим діагнозом «алкоголізм» зросла до 56,9 особи на 100 тис. населення – найвищий показник з 2016 року.

До слова, виробництво міцного алкоголю в Росії за останній рік впало, натомість різко зросли продажі препаратів від алкоголізму – попит на медикаментозну допомогу для боротьби із залежністю підскочив на понад третину.

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Теги: росія Москва населення влада реклама статистика алкоголь гроші війна підвищення цін

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