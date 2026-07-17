Росія не змінила своїх планів. Сирський розкрив, до чого готуються окупанти

Сирський заявив про підготовку РФ до нових атак по широкому фронту

Російська армія нарощує виробництво озброєння, шукає слабкі місця української оборони та готується до нових наступальних операцій на широкій ділянці фронту

Російська армія не відмовилася від своїх стратегічних цілей у війні проти України та продовжує підготовку до нових наступальних дій. Водночас Збройні сили України посилюють фортифікації, розвивають антидроновий захист і готують населені пункти до можливих атак. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського у Facebook.

За словами Сирського, попри значні втрати російські війська не відмовилися від планів захоплення нових українських територій та створення так званої буферної зони на півночі України.

Головнокомандувач зазначив, що противник збільшує виробництво озброєння, готується до нових наступальних операцій на широкій ділянці фронту, намагається виявити слабкі місця української оборони та здійснює спроби проникнення у міжпозиційний простір. «Ворог не змінив своїх планів. Наше завдання – зірвати їх реалізацію», – наголосив Сирський.

За його словами, в нинішніх умовах ключову роль відіграють фортифікаційні споруди, інженерні загородження та системи захисту від безпілотників. Разом із ефективним вогневим ураженням противника вони дозволяють утримувати оборонні рубежі, знижувати наступальний потенціал російських військ і зберігати життя українських захисників.

Сирський повідомив, що протягом першого півріччя 2026 року вдалося налагодити системну роботу з інженерного обладнання ешелонованої оборони, розвитку антидронового захисту та підготовки населених пунктів до оборони.

Під час чергової робочої наради з питань фортифікацій головнокомандувач заслухав доповіді командувача об'єднаних сил, командувачів угруповань військ, керівника Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту, голів обласних військових адміністрацій та інших відповідальних посадових осіб.

Учасники наради проаналізували темпи та якість інженерного облаштування оборонних рубежів, стан антидронового захисту та готовність населених пунктів до оборони. За підсумками обговорення були визначені першочергові завдання та ухвалені рішення щодо усунення проблемних питань.

Головнокомандувач підкреслив, що головною метою українських сил залишається недопущення реалізації російських планів, утримання ініціативи в обороні та стабілізація ситуації на фронті.

Нагадаємо, у ніч на 17 липня тимчасово окупована Керч зазнала масштабної атаки безпілотників. За даними моніторингових ресурсів, вибухи тривали кілька годин, а супутникові знімки NASA FIRMS зафіксували численні осередки пожеж у районі залізничної станції та поблизу інших стратегічних об'єктів окупаційних військ.