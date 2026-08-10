Україна знову прогріється до 33°: погода на 10 серпня 2026 року

На півдні та південному сході температура повертається до 28–33°

Вдень у столиці синоптики обіцяють 27–29° тепла

У понеділок, 10 серпня, Україна повертається до теплої погоди після вихідного перепочинку: більшість регіонів чекає сонячний день без опадів, а на півдні та південному сході знову до 30–33°. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні хмарність мінлива, опадів не прогнозується – лише на південному сході країни вдень місцями можливий короткочасний дощ і гроза. Вітер північно-східний, у західних областях південний, 5–10 м/с – помірний і не заважатиме насолоджуватися теплим серпневим днем. Температура вночі 11–16° – ще по-справжньому прохолодно; вдень 24–29°. На півдні та південному сході країни тепліше: вночі 16–22°, вдень 28–33° – спека поступово повертається.

У понеділок, 10 серпня, у Києві хмарність мінлива, опадів не прогнозується – столиця розпочне робочий тиждень під теплим сонцем. Вітер північно-східний, 5–10 м/с. Температура по Київській області вночі 11–16°, вдень 24–29°; у Києві вночі 14–16°, вдень комфортні 27–29°.

Нагадаємо, вчора Україна нарешті відчула полегшення після кількох днів аномальної спеки до 38° – температура суттєво знизилася, місцями пройшли освіжаючі дощі та грози. Проте, схоже, перепочинок виявився недовгим – тепло вже повертається.

Детальніше про погоду найближчими днями – у прогнозі на 10–16 серпня 2026 року.