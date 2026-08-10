Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Ліси України» заплатять 2 млн грн за пошук нового директора

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
«Ліси України» заплатять 2 млн грн за пошук нового директора
Юрій Болоховець п’ять років очолював лісову галузь
фото: Юрій Болоховець/Facebook

Компанія має відібрати до десяти претендентів, оцінити їх та організувати співбесіди з наглядовою радою

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України» заплатить 1,92 млн грн компанії, яка займатиметься пошуком та відбором кандидатів на посаду генерального директора. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на систему «Прозорро».

«Ліси України» 5 серпня за результатами тендеру замовили ТОВ «Телент Едвайзорс» послуги із забезпечення персоналом. Роботи мають виконати протягом 2026 року.

Процес пошуку нового керівника складатиметься з кількох етапів. Спочатку компанія має сформувати документацію для проведення відбору, яку затвердить наглядова рада. Йдеться про профіль посади, умови проведення конкурсного відбору та матрицю оцінки кандидата. За цей етап передбачено 384 тис. грн.

Після цього рекрутери сформують та погодять із наглядовою радою список із п'яти-десяти потенційних кандидатів. Також вони мають оцінити професійну придатність претендентів, їхні компетенції, досвід та мотивацію. Ці послуги коштуватимуть 768 тис. грн.

Ще 768 тис. грн передбачено за супровід процедури до завершення відбору. Компанія організовуватиме співбесіди кандидатів із наглядовою радою, надаватиме рекомендації щодо їхнього обрання та консультуватиме під час проведення відбору.

Послуги оплачуватимуть протягом десяти робочих днів після їхнього приймання. Дорожчим конкурентом ТОВ «Телент Едвайзорс» на тендері було ТОВ «Екзекьютів Серч Юкрейн». Економія за результатами закупівлі становила 20%.

Донедавна генеральним директором «Лісів України» був Юрій Болоховець. Нині обов'язки керівника виконує голова комісії з перетворення державного підприємства в акціонерне товариство Ігор Зубович.

Київська компанія «Телент Едвайзорс» належить Анні Кузенковій та Олексію Комліченку і входить до міжнародної групи «Odgers Berndtson». Раніше співзасновницею компанії також була Надія Горб.

Свого часу Комліченко разом із Романом Бондарем і Русланом Громов'юком володів ТОВ «КЛВР». Нині ця компанія під назвою «Оджерс Берндтсон Україна» належить самій «Телент Едвайзорс».

Комліченко також очолював комісію при Комітеті з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств, яка проводила конкурсний відбір на посаду керівника ДП «Укрпошта». Перед створенням «Talent Advisors» він керував департаментом персоналу інвестиційної компанії «Concorde Capital», а ще раніше працював у «XXI Century Investments».

Загалом із 2017 року «Телент Едвайзорс» отримала державних підрядів на 56,03 млн грн. Зокрема, у 2022 році НАК «Нафтогаз України» замовляв у компанії підбір кандидатів на посади керівників вищої ланки за 9,41 млн грн.

Серед інших державних замовників компанії були «Газорозподільні мережі України», «Оператор газотранспортної системи України», «Укргідроенерго», «Магістральні газопроводи України», «Укрнафта», «Укрзалізниця», «Укргазбанк» та «Укрексімбанк».

«Ліси України» вже користувалися послугами цієї компанії. У 2024 році підприємство замовило їй підбір претендентів у незалежні члени наглядової ради за 1,46 млн грн.

Нагадаємо, колишній генеральний директор ДП «Ліси України», а перед тим очільник Державного агентства лісових ресурсів Юрій Болоховець отримав 7,68 млн грн премії в останній місяць роботи на посаді.

У червні 2026 року Болоховцю було нараховано загалом 9,2 млн грн. Із цієї суми 7,68 млн грн становила премія «за виконання показників ефективності». Ще 651 тис. грн було нараховано як компенсацію за невикористану відпустку. Після сплати податків колишній керівник держпідприємства отримав на руки 7,1 млн грн.

Читайте також:

Теги: гроші тендер

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дівчина поділилася власним досвідом життя у Варшаві
Українка розкрила чітку формулу, що треба для переїзду до Польщі
16 липня, 05:10
Христина живе у Канаді та викладає англійську мову
«Це дуже дорого». Українка назвала суми витрат на життя в Торонто
22 липня, 11:21
Банк запустив нову можливість для клієнтів
Monobank дозволив блокувати людей, які надсилають небажані перекази
28 липня, 12:35
Спека та дефіцит вологи можуть скоротити врожай картоплі в Україні приблизно на 30%
Врожай картоплі в Україні. Експерти зробили сумний прогноз
4 серпня, 08:54
Курс валют на 10 липня 2026 року: долар продовжив дешевшати
Курс валют на 10 липня 2026 року: долар продовжив дешевшати
10 липня, 09:09
Артист відверто розказав про фінансовий бік життя у столиці
Віктор Павлік зізнався, скільки грошей йому потрібно для комфортного життя у Києві
11 липня, 17:58
Національний банк оновив офіційний курс валют на 20 липня 2026 року
Курс валют 20 липня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
20 липня, 08:44
«Усе стане безкоштовним»: Маск шокував заявою про майбутнє без грошей
«Усе стане безкоштовним»: Маск шокував заявою про майбутнє без грошей
26 липня, 05:34
Підозрюваний Андрій Гордійчук перебував в ОАЕ
Україна оголосила у розшук колишнього топменеджера мільйонерів братів Буряків
6 серпня, 19:30

Суспільство

11 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Чернівці заборонили прокат самокатів
Чернівці заборонили прокат самокатів
Гендиректор «Нової пошти» розказав про «найбільшу репутаційну кризу» компанії 
Гендиректор «Нової пошти» розказав про «найбільшу репутаційну кризу» компанії 
Яке релігійне свято відзначається 11 серпня 2026: традиції та молитви
Яке релігійне свято відзначається 11 серпня 2026: традиції та молитви
На Херсонщині вдалося знищити небезпечного шкідника: що відомо
На Херсонщині вдалося знищити небезпечного шкідника: що відомо
Мер Харкова: Пошкоджено або зруйновано 14% усього житлового фонду країни
Мер Харкова: Пошкоджено або зруйновано 14% усього житлового фонду країни

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
361K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 серпня: ситуація на фронті
175K
Вийшла до вбиральні – автобус поїхав: українка залишилася у чужій країні без документів та зв’язку
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 серпня 2026
121K
Поповнення в королівській родині. Король Чарльз III став дідусем
89K
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
63K
Чому Путін вдерся до України? Лукашенко вигадав нову причину

Новини

У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
Сьогодні, 00:26
День будівельника України: яскраві листівки, привітання у прозі і віршах та історія свята
9 серпня, 07:00
День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
8 серпня, 08:45
Яблучний Спас 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
6 серпня, 07:45
Яблучний Спас 2026: що потрібно нести до церкви на Преображення Господнє, традиції, прикмети та заборони цього дня
6 серпня, 06:55
Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua