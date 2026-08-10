«Ліси України» заплатять 2 млн грн за пошук нового директора

Компанія має відібрати до десяти претендентів, оцінити їх та організувати співбесіди з наглядовою радою

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України» заплатить 1,92 млн грн компанії, яка займатиметься пошуком та відбором кандидатів на посаду генерального директора. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на систему «Прозорро».

«Ліси України» 5 серпня за результатами тендеру замовили ТОВ «Телент Едвайзорс» послуги із забезпечення персоналом. Роботи мають виконати протягом 2026 року.

Процес пошуку нового керівника складатиметься з кількох етапів. Спочатку компанія має сформувати документацію для проведення відбору, яку затвердить наглядова рада. Йдеться про профіль посади, умови проведення конкурсного відбору та матрицю оцінки кандидата. За цей етап передбачено 384 тис. грн.

Після цього рекрутери сформують та погодять із наглядовою радою список із п'яти-десяти потенційних кандидатів. Також вони мають оцінити професійну придатність претендентів, їхні компетенції, досвід та мотивацію. Ці послуги коштуватимуть 768 тис. грн.

Ще 768 тис. грн передбачено за супровід процедури до завершення відбору. Компанія організовуватиме співбесіди кандидатів із наглядовою радою, надаватиме рекомендації щодо їхнього обрання та консультуватиме під час проведення відбору.

Послуги оплачуватимуть протягом десяти робочих днів після їхнього приймання. Дорожчим конкурентом ТОВ «Телент Едвайзорс» на тендері було ТОВ «Екзекьютів Серч Юкрейн». Економія за результатами закупівлі становила 20%.

Донедавна генеральним директором «Лісів України» був Юрій Болоховець. Нині обов'язки керівника виконує голова комісії з перетворення державного підприємства в акціонерне товариство Ігор Зубович.

Київська компанія «Телент Едвайзорс» належить Анні Кузенковій та Олексію Комліченку і входить до міжнародної групи «Odgers Berndtson». Раніше співзасновницею компанії також була Надія Горб.

Свого часу Комліченко разом із Романом Бондарем і Русланом Громов'юком володів ТОВ «КЛВР». Нині ця компанія під назвою «Оджерс Берндтсон Україна» належить самій «Телент Едвайзорс».

Комліченко також очолював комісію при Комітеті з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств, яка проводила конкурсний відбір на посаду керівника ДП «Укрпошта». Перед створенням «Talent Advisors» він керував департаментом персоналу інвестиційної компанії «Concorde Capital», а ще раніше працював у «XXI Century Investments».

Загалом із 2017 року «Телент Едвайзорс» отримала державних підрядів на 56,03 млн грн. Зокрема, у 2022 році НАК «Нафтогаз України» замовляв у компанії підбір кандидатів на посади керівників вищої ланки за 9,41 млн грн.

Серед інших державних замовників компанії були «Газорозподільні мережі України», «Оператор газотранспортної системи України», «Укргідроенерго», «Магістральні газопроводи України», «Укрнафта», «Укрзалізниця», «Укргазбанк» та «Укрексімбанк».

«Ліси України» вже користувалися послугами цієї компанії. У 2024 році підприємство замовило їй підбір претендентів у незалежні члени наглядової ради за 1,46 млн грн.

Нагадаємо, колишній генеральний директор ДП «Ліси України», а перед тим очільник Державного агентства лісових ресурсів Юрій Болоховець отримав 7,68 млн грн премії в останній місяць роботи на посаді.

У червні 2026 року Болоховцю було нараховано загалом 9,2 млн грн. Із цієї суми 7,68 млн грн становила премія «за виконання показників ефективності». Ще 651 тис. грн було нараховано як компенсацію за невикористану відпустку. Після сплати податків колишній керівник держпідприємства отримав на руки 7,1 млн грн.