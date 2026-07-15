Ракетний удар по Одесі: є загиблі, кількість постраждалих зросла
Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки
Кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки на Одесу зросла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.
«До восьми збільшилася кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки на Одесу. Четверо людей госпіталізовано, двоє перебувають у стані середньої тяжкості. Решті постраждалих медичну допомогу надано амбулаторно», – йдеться у повідомленні.
За даними влади, троє людей загинуло внаслідок удару. На місці тривають роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки.
Нагадаємо, у ніч на 15 липня російські окупанти завдали чергового комбінованого удару по Одещині. В Одесі внаслідок ракетної атаки загинули троє людей.
За даними рятувальників, ракета влучила у цивільну інфраструктуру міста. Руйнувань зазнав семиповерховий житловий будинок. Також пошкоджено нежитлову будівлю та газову магістраль, виникла пожежа, яку оперативно ліквідували.
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