Росія вбила 22-річного поліцейського у Запоріжжі

10 липня окупанти завдали удару керованою авіабомбою по цивільній інфраструктурі Запоріжжя

Унаслідок російського удару 10 липня по Запоріжжю загинув старший лейтенант поліції Дмитро Белименко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Запорізької області.

Зазначається, що Белименко був оперуповноваженим управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області ДСР Національної поліції України.

«Йому було лише 22 роки. Попри такий молодий вік, Дмитро свідомо обрав шлях захисника правопорядку саме у прифронтовому Запоріжжі. Свою службу в лавах Національної поліції України він розпочав у вересні 2020 року. З січня 2026 року ніс службу в запорізькому регіональному підрозділі ДСР. Колеги відгукуються про поліцейського як про перспективного офіцера, надійного товариша та людину високої честі, яка ніколи не ховалася від труднощів», – йдеться у повідомленні.

10 липня російські війська завдали удару керованою авіабомбою по цивільній інфраструктурі Запоріжжя. Під час виконання службових обов'язків Дмитро Белименко перебував неподалік епіцентру вибуху. Отримані ним поранення виявилися смертельними.

«Ворожий КАБ в одну мить обірвала великі плани на майбутнє, успішну кар'єру та ціле життя, яке тільки-но починалося. Найглибший біль цієї втрати розділяють батьки, рідні, друзі та колеги Дмитра. Керівництво та особовий склад запорізької поліції висловлюють щирі співчуття родині і близьким загиблого», – додається у повідомленні.

Нагадаємо, 10 липня російські окупанти завдали удару керованими авіабомбами по Запоріжжю. Атака прийшлася на центральну частину міста.