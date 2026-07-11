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Росія вбила 22-річного поліцейського у Запоріжжі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Росія вбила 22-річного поліцейського у Запоріжжі
Дмитро Белименко загинув через удар РФ
фото: поліція Запорізької області

10 липня окупанти завдали удару керованою авіабомбою по цивільній інфраструктурі Запоріжжя

Унаслідок російського удару 10 липня по Запоріжжю загинув старший лейтенант поліції Дмитро Белименко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Запорізької області.

Зазначається, що Белименко був оперуповноваженим управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області ДСР Національної поліції України.

«Йому було лише 22 роки. Попри такий молодий вік, Дмитро свідомо обрав шлях захисника правопорядку саме у прифронтовому Запоріжжі. Свою службу в лавах Національної поліції України він розпочав у вересні 2020 року. З січня 2026 року ніс службу в запорізькому регіональному підрозділі ДСР. Колеги відгукуються про поліцейського як про перспективного офіцера, надійного товариша та людину високої честі, яка ніколи не ховалася від труднощів», – йдеться у повідомленні.

10 липня російські війська завдали удару керованою авіабомбою по цивільній інфраструктурі Запоріжжя. Під час виконання службових обов'язків Дмитро Белименко перебував неподалік епіцентру вибуху. Отримані ним поранення виявилися смертельними.

«Ворожий КАБ в одну мить обірвала великі плани на майбутнє, успішну кар'єру та ціле життя, яке тільки-но починалося. Найглибший біль цієї втрати розділяють батьки, рідні, друзі та колеги Дмитра. Керівництво та особовий склад запорізької поліції висловлюють щирі співчуття родині і близьким загиблого», – додається у повідомленні.

Нагадаємо, 10 липня російські окупанти завдали удару керованими авіабомбами по Запоріжжю. Атака прийшлася на центральну частину міста.

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Теги: війна Запоріжжя Національна поліція України

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