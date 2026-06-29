У 2026 році кількість звернень щодо домашнього насильства скоротилася – дослідження

У шість разів поменшало зафіксованих випадків домашнього насилля у Чернівецькій області за останні п'ять років

Дніпропетровщина залишається абсолютним лідером за кількістю усіх зареєстрованих звернень щодо домашнього насилля вже четвертий рік поспіль

За останні п’ять років до Єдиного держреєстру внесли понад 1,1 млн звернень щодо домашнього насильства. Цьогоріч зареєстровано 19,7 тис. випадків – це на третину менше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дослідження «Опендатабот».

Порівняно з попередніми роками, звернень поменшало. Це майже на третину менше, ніж за той самий період торік, і у 3,5 раза менше, ніж у 2021 році.

Переважна більшість звернень традиційно надходить від жінок – 80% усіх заяв. Найвищу частку зафіксували у 2022 році – 83%. Протягом останніх трьох років цей показник дещо знизився і тримається на рівні 78%. 15 737 звернень від жінок щодо насилля зафіксували цьогоріч.

Водночас дедалі більше звернень щодо насилля фіксують від дітей. Якщо у 2021 році на них припадало 2% усіх заяв, то у 2026 році – вже 6%. Так, 1 239 звернень щодо домашнього насилля подали діти у 2026 році. Кожне п’яте звернення від неповнолітніх зафіксували на Вінниччині цьогоріч – 270 випадків.

Загалом рекордну кількість звернень від дітей зареєстрували у 2023 та 2024 роках – по 8,6 тис. Торік їх кількість скоротилася на 30% і становила 6,1 тис. випадків.

Якщо ви або ваші знайомі страждають від домашнього насилля, телефонуйте на спеціальні гарячі лінії – 0 800 500 335 або 116 123. У випадках, коли ситуація стосується дітей та молоді, можна також звертатись на окрему гарячу лінію за номером 116 111 або 0 800 500 225.

Чоловіки звертаються по допомогу значно рідше, однак їхня частка також залишається стабільною – близько 14-16% усіх звернень. Найбільше звернень від чоловіків цього року надійшло з Дніпропетровщини – 380 випадків, або 14% від загальної кількості чоловічих звернень.

Загалом Дніпропетровщина залишається абсолютним лідером за кількістю усіх зареєстрованих звернень щодо домашнього насилля вже четвертий рік поспіль. 2 216 звернень тут зафіксували цьогоріч. Наслідують негативний тренд Одещина із 1 284 випадками та Вінниччина – з 1 277.

Втім є й регіони, у яких ситуація покращилась. Так, у шість разів поменшало зафіксованих випадків домашнього насилля у Чернівецькій області за останні п'ять років. У Києві звернень стало менше у п'ять разів, а на Львівщині та Волині – у чотири рази.

Нагадаємо, Сихівський районний суд міста Львова визнав винною у вчиненні домашнього насильства місцеву сімейну лікарку Наталію Гаврило. Попри клопотання потерпілого про примирення, суддя призначив їй адміністративне покарання у вигляді штрафу.