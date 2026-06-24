Блогерка з Польщі публічно викинула український паспорт у смітник і спровокувала хейт (фото)

Українці розкритикували польську блогерку через паплюження державного символу

У Польщі блогерка Анастасія Верніковська викинула свій український паспорт у смітник на тлі конфлікту між Польщею та Україною через позбавлення Володимира Зеленського Ордена Білого Орла. Вчинок жінки спровокував хейт у мережі. Про деталі скандалу розповідає «Главком».

Блогерка потрапила у скандал через український паспорт

фото: Anastasiia Wiernikowska /Facebook

У своєму блозі у Facebook Анастасія Верніковська опублікувала допис, як вона демонстративно викидає український паспорт у сміттєвий пакет. Свій вчинок жінка пояснила тим, що їй соромно через владу України. Йдеться про те, що Володимир Зеленський найменував один з українських підрозділів на честь УПА.

«Через ситуацію між цією країною і Польщею! Як полька за менталітетом, хоча в мені й тече змішана кров, мені соромно за владу наших сусідів! Так робити не можна. Зважаючи на минуле та допомогу, яку вони отримали і продовжують отримувати, робити такі речі – сором і ганьба! І я нікому не догоджаю! Це думка людини, яка живе тут 10 років, платить податки, і все це йде та йшло з моєї та вашої кишені! Тому я розлютилася і таким чином висловлюю свою думку та свою позицію!», – написала Верніковська.

Реакція мережі

фото: скриншот Threads

Вчинок Анастасії Верніковської швидко набрав розголосу в Україні. Користувачі відреагували на її поведінку та висловили свою думку. Українці засудили блогерку через її вчинок.

«За цей паспорт на сьогодні заплачено надто високу ціну: кров’ю, болем, втратами. І коли я бачу його знецінення, мені боляче».

фото: скриншот Threads

«Не переживайте, вона потім швиденько дістане паспорт України із цього пакетика… Бо це ж хайп. А хайпувати багато мізків не треба».

«Добре, що інтернет усе памʼятає!».

Також коментатори зауважили, що інфлюенсерка часто зачіпає гучні теми, аби зібрати перегляди та привернути до себе увагу:

«Вона може відправити нам його в Україну теж Новою поштою. Чи не хоче?».

фото: скриншот Threads

«Ця Анастасія трохи хвора на голову, вона іноді творить такі речі, і все заради хайпу».

фото: скриншот Threads

Блогерка відреагувала на хейт у свій бік

фото: Anastasiia Wiernikowska /Facebook

Згодом, коли допис Анастасії Верніковської став вірусним у мережі, а її розкритикували українці, вона записала нове звернення. Блогерка знову показалася з українським паспортом у руках, здивувавшись тому, що вона не має права висловити власну думку.

«Зараз українці мене з’їдять і скажуть, що я догоджаю полякам. Тут йдеться не про підлабузництво, а про повагу до минулого. А він (Володимир Зеленський, – «Главком») не поважає далеке минуле й не поважає нещодавнє. Скільки Польща допомогла, а ти, друже, тепер накоїв лиха – опусти голову, вибачся, поверни той орден, який тобі вручили, і все», – сказала вона.

Крім цього, Анастасія Верніковська заявила, що може мати проблеми з в’їздом до України. З’ясувалося, що на неї подали скарги до СБУ.

Нагадаємо, увечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв'язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь УПА та заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від «культу тоталітаризму та насильства».

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський указом №440/2026 присвоїв Окремому центру спеціальних операцій «Північ» було присвоєно почесне найменування «імені Героїв УПА».

До слова, від польського ордена Білого Орла відмовився експрезидент України Леонід Кучма. Третій президент України Віктор Ющенко також вирішив відмовитися від польського ордена Білого Орла.

20 червня, Володимир Зеленський повідомив, що відправив орден поштою Каролю Навроцькому. Згодом орден опинився у Польщі. Речник польського лідера Кароля Навроцького Рафал Лескевич повідомив ефірі телеканалу Polsat News, що нагороду разом із посвідченням передадуть на постійне зберігання до Управління нагород та призначень.