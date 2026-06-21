Сили безпілотних систем заінтригували заявою про Кримський міст

Військові попередили окупаційну «владу» півосторова, що бачили міст «зблизька та з різних ракурсів»

Сили безпілотних систем, які систематично атакують Крим та інші частини РФ, заінтригували заявою про удари біля Кримського мосту. Про це повідомляє «Главком».

Військові попередили окупаційну «владу» півострова, що бачили міст «зблизька та з різних ракурсів».

«Ні на що не натякаємо, але ми сьогодні вночі, дуже зблизька і з різних ракурсів, бачили кримський міст», – ідеться у повідомленні.

Також в оборонному підрозділі ЗСУ опублікували фото Кримського мосту та написали: «1. Те, що ми вночі розбомбили 2. Він самий».

У коментарях до допису українці здогадалися про ймовірні плани ударити по Кримському мосту та попросили, щоб це «непорозуміння було знищене»:

Чекаємо дня, коли моста не буде видно ніде, окрім як дна морського! Дякую вам за вашу роботу.

Чекаємо посту, що ви дивилися з різних ракурсів – але так і не побачили.

Уже бачу, як палає той міст, і чую: «Остання путь, остання путь, остання дорога.

Спойлер: міст ліг відпочити, але з різних ракурсів це виглядає по-різному.

Нагадаємо, у ніч на 21 червня безпілотники атакували окупований Крим. Вибухи чули у Сімферополі, Керчі, Севастополі та інших містах.

Зокрема, Володимир Зеленський підтвердив, що уночі Сили оборони вдарили по воєнній логістиці, нафтовій галузі та протиповітряній обороні окупантів. За словами Зеленського, уражень зазнали об’єкти по обидва боки Кримського мосту: морська логістика для перевезення нафти в Краснодарському регіоні і нафтобаза в тимчасово окупованій Керчі.

Опісля нічної атаки в окупованому Криму повністю заборонили продаж пального цивільним. «Сьогодні, 21 червня, з 9:00 на кримських АЗС припинено продаж палива як за готівку та безготівковим розрахунком, так і за талонами для фізичних та юридичних осіб. Паливо продаватиметься лише державним службам, які забезпечують життєдіяльність та безпеку Республіки Крим», – йдеться у повідомленні Аксьонова.

Також частина окупованого Криму залишилася без світла через пошкодження в електромережах. У Севастополі введено графік тимчасового відключення електропостачання.