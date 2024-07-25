У Пенсійному фонді розповіли, які види пенсії доступні для військових

Для військовослужбовців передбачена пенсія за вислугу років та по інвалідності

Для ЗСУ передбачені три види пенсійних виплат

Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадало про особливості пенсійного забезпечення для військовослужбовців. Держава гарантує гідні умови життя для тих, хто віддав свої сили на захист країни.

Як відомо, військовослужбовці мають право на кілька видів пенсій:

Пенсія за вислугу років: цей вид пенсії призначається військовослужбовцям, які відслужили певний термін або досягли певного віку. Умови отримання пенсії за вислугу років постійно уточнюються, тому важливо звертатися за консультацією до фахівців Пенсійного фонду.

Пенсія по інвалідності: військовослужбовці, які отримали інвалідність під час виконання військового обов’язку або в результаті захворювання, пов’язаного зі службою, мають право на пенсію по інвалідності. Розмір пенсії залежить від групи інвалідності.

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника: Члени сімей загиблих або померлих військовослужбовців можуть розраховувати на пенсію, якщо вони були на утриманні у загиблого.

Хто має право на пенсію за вислугу років?

Право на пенсію за вислугу років мають військовослужбовці, які з 1 жовтня 2020 року або пізніше на день звільнення мають вислугу 25 календарних років і більше або досягли на день звільнення зі служби 45-річного віку, за наявності страхового стажу 25 років і більше, з яких не менше ніж 12 календарних років і 6 місяців становить військова служба або служба в правоохоронних органах.

Як призначається пенсія по інвалідності?

Пенсія по інвалідності призначається, якщо військовослужбовець став особою з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, одержаних під час захисту Батьківщини, або внаслідок захворювання, нещасного випадку під час проходження військової служби. Групу і причини інвалідності встановлює медико-соціальна експертна комісія.

Хто має право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника?

Право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника мають непрацездатні члени сімей загиблих, померлих або таких, що пропали безвісти військовослужбовців. Пенсія призначається незалежно від тривалості служби годувальника.

Як оформити пенсію?

Для оформлення пенсії необхідно звернутися до уповноваженого органу (структурного підрозділу відповідного міністерства за останнім місцем проходження військової служби) або до сервісного центру Пенсійного фонду України за фактичним місцем проживання.

Розмір пенсії

Розмір пенсії залежить від виду пенсії, стажу служби, групи інвалідності та інших факторів. Загалом, пенсія за вислугу років становить від 50 до 70% грошового забезпечення, пенсія по інвалідності – від 40 до 100%, а пенсія у зв’язку з втратою годувальника – від 30 до 70% на одного утриманця.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів у Бюджетній декларації на 2025-2027 роки визначив, що індексація пенсій відбуватиметься щороку з 1 березня.

Тим часом у липні підвищаться пенсії для деяких людей. Серед них – українці, яким виповнилося 70, 75 і 80 років. Як повідомлялося, щоб не втратити пенсію чи частину виплат, кожен громадянин має вчасно надати необхідну інформацію Пенсійному фонду України (ПФУ).

До слова, від 2025 року вихід на пенсію для українців стане складнішим через посилення вимог. Так, 2023 року для виходу на заслужений відпочинок у 60 років громадянам було достатньо накопичити 30 років страхового стажу, але від 2024 року ця вимога посилилася до 31 року. Наступного року це число збільшиться ще на один рік, і щоб вийти на пенсію, доведеться відпрацювати вже 32 роки.