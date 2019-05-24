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    Суспільство

    У «Демальянсі» дорікнули бізнесу, який не хоче вкладати гроші в неолігархічні партії

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    У &laquo;Демальянсі&raquo; поставили собі за мету побудувати демократичну незалежну від олігархів політичну партію, аби отримати інструмент для змін в країні - У «Демальянсі» дорікнули бізнесу, який не хоче вкладати гроші в неолігархічні партії
    У «Демальянсі» поставили собі за мету побудувати демократичну незалежну від олігархів політичну партію, аби отримати інструмент для змін в країні

    Василь Гацько: аби бути на виду на виборах, треба мати близько $50 млн

    Лідер партії «Демальянс» Василь Гацько дорікнув середньому та малому бізнесу, що той не хоче вкладати гроші в неолігархічні партії. Про це він заявив в інтерв’ю «Главкому».

    За словами Гацька, одна частина бізнесу завжди займала пасивну позицію, зокрема, через боязнь фінансувати опозицію, а інша частина – через прагматичне бажання вкладати в щось, що має чітко виражену перспективу і вже завтра стане владою. «Тому мобілізувати цей ресурс, аби перемогти телевізор, не вдалося», - констатував політик.

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    Гацько говорить, що у «Демальянсі» поставили собі за мету побудувати демократичну незалежну від олігархів політичну партію, аби отримати інструмент для змін в країні.

    «Коли ми починали діяльність, то чітко усвідомлювали, що це не коротка дистанція, але сьогодні стало зрозуміло, що вона ще довша. Українська політика має одну характерну особливість: вона є надзвичайно ресурсною. Наприклад, аби бути на виду в президентській кампанії, треба близько $50 млн. Така сама історія з парламентською кампанією», - стверджує політик.

    Гацько додає, що той малочисельний ресурс прогресивних людей і грошей, який є в Україні, має бути консолідований. «Люди, які хочуть збудувати успішну країну, зокрема, представники малого та середнього бізнесу, мають консолідувати ресурс, щоб попрощатися з олігархатом. Це важка робота, і ми тільки на початку цього шляху. Президентські вибори нічого не змінили, бо в другому турі ми отримали двох представників олігархату», - говорить політик.

    Як відомо, у першому турі Зеленського підтримали 30,24%  (5 713 825 виборців), Порошенка - 15,95%(3 014 523 виборців).

    Гацько зауважує,  що нинішній президент Володимир Зеленський, «з великою ймовірністю, не будуватиме країну середнього класу, бо для цього потрібно увійти в протистояння з олігархатом, чого, скоріше, не буде».

    «Країною управляють олігархи через телевізор. Не було випадку в українській політичній історії, аби людина не з телевізора мала політичний успіх. Зеленський не вилазив з телевізора останні 15 років, Порошенко, Тимошенко – всі з телевізора. Тому зараз перед нами стоїть задача – як перемогти телевізор?», - наголосив лідер партії «Демальянс».

    У вівторок, 21 травня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 8-го скликання і призначив позачергові парламентські вибори на 21 липня. Указ про розпуск Ради вже набув чинності.

    Більше читайте: Василь Гацько: Наша задача – перемогти телевізор, через який олігархи керують країною

     

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