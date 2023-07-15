У гуртожитку Вінницького університету пролунав вибух: є загиблий

Мешканців гуртожитка евакуювали

У гуртожитку Вінницького національного аграрного університету в ніч на 15 липня пролунав вибух. Загинув чоловік. Про це повідомила речниця Нацполіції Вінницької області Заріна Маєвська в коментарі «Суспільному».

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«Близько опівночі до поліції надійшло повідомлення про вибух в одній із кімнат гуртожитку. Виїздом на місце події було виявлено тіло 39-річного чоловіка. Він тимчасово проживав у кімнаті цього гуртожитку та паралельно проводив там ремонтні роботи», – наголосила Маєвська.

Більше ніхто не постраждав. Мешканців гуртожитка евакуювали. Після обстеження приміщення вони повернулися до кімнат. За попередньою інформацією, вибухнув пристрій не військового призначення.

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Правоохоронці відкрили провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) з позначкою самогубство.

Нагадаємо, ввечері 5 липня вибух пролунав у Шевченківському суді Києва. За неофіційною інформацією, звинувачений Ігор Гуменюк, який у 2015 році під Радою вчинив теракт, підірвав у конвойному приміщенні три гранати.