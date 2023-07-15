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У гуртожитку Вінницького університету пролунав вибух: є загиблий

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У гуртожитку Вінницького університету пролунав вибух: є загиблий
Гуртожиток Вінницького національного університету
фото ілюстративне

Мешканців гуртожитка евакуювали

У гуртожитку Вінницького національного аграрного університету в ніч на 15 липня пролунав вибух. Загинув чоловік. Про це повідомила речниця Нацполіції Вінницької області Заріна Маєвська в коментарі «Суспільному».

«Близько опівночі до поліції надійшло повідомлення про вибух в одній із кімнат гуртожитку. Виїздом на місце події було виявлено тіло 39-річного чоловіка. Він тимчасово проживав у кімнаті цього гуртожитку та паралельно проводив там ремонтні роботи», – наголосила Маєвська.

Більше ніхто не постраждав. Мешканців гуртожитка евакуювали. Після обстеження приміщення вони повернулися до кімнат. За попередньою інформацією, вибухнув пристрій не військового призначення. 

Правоохоронці відкрили провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) з позначкою самогубство.

Нагадаємо, ввечері 5 липня вибух пролунав у Шевченківському суді Києва. За неофіційною інформацією, звинувачений Ігор Гуменюк, який у 2015 році під Радою вчинив теракт, підірвав у конвойному приміщенні три гранати.

Теги: вибух Вінниця

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