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Невеликий мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 23 січня

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Невеликий мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 23 січня
Прогноз погоди на 23 січня
фото: glavcom.ua

Киян попереджають про небезпечні метеорологічні явища.

У четвер, 23 січня, в Україні очікується хмарна погода. Подекуди невеликий дощ та сніг. Місцями туман та ожеледиця. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

У більшості західних, вночі і східних областей без істотних опадів.


Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.
Температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла (вночі в Карпатах 0-5° морозу, вдень на півдні та заході країни 3-8° тепла).

Невеликий мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 23 січня фото 1

На Київщині та в столиці вночі очікується невеликий мокрий сніг та дощвдень.
Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Києві протягом доби близько 0°.

Синоптики попереджають киян про небезпечні метеорологічні явища. Вночі та вранці 23 січня налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. I рівень небезпечності, (жовтий).

23 сiчня очікується туман вночі та вранці в західних, Вінницькій та Одеській областях. Видимисть 300-500 м. I рівень небезпечності (жовтий).

Теги: вітер погода

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