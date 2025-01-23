Невеликий мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 23 січня

Киян попереджають про небезпечні метеорологічні явища.

У четвер, 23 січня, в Україні очікується хмарна погода. Подекуди невеликий дощ та сніг. Місцями туман та ожеледиця. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

У більшості західних, вночі і східних областей без істотних опадів.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.Температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла (вночі в Карпатах 0-5° морозу, вдень на півдні та заході країни 3-8° тепла).

На Київщині та в столиці вночі очікується невеликий мокрий сніг та дощвдень.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Києві протягом доби близько 0°.

Синоптики попереджають киян про небезпечні метеорологічні явища. Вночі та вранці 23 січня налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. I рівень небезпечності, (жовтий).

23 сiчня очікується туман вночі та вранці в західних, Вінницькій та Одеській областях. Видимисть 300-500 м. I рівень небезпечності (жовтий).