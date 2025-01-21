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Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 20 січня

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 20 січня
Прогноз погоди на 21 січня
фото: glavcom.ua

Подекуди туман, що може призвести до ускладнення руху транспорту

У вівторок, 21 січня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

На заході та південному заході країни вночі та вранці місцями туман.

Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 20 січня фото 1

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу; вдень 0-5° тепла, на Прикарпатті, Одещині та в Криму 4-9°.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 2-7° тепла, у південно-західній частині до 10°.

Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 20 січня фото 2

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по місту Києву та Київській області.
До кінця доби 20 січня, вночі та вранці 21 січня туман, видимість 200-500 м. І рівень небезпечності, жовтий

Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

Також на високогiр’ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей очiкується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень)

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Теги: прогноз погоди вітер небезпека погода

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