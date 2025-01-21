Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 20 січня
Подекуди туман, що може призвести до ускладнення руху транспорту
У вівторок, 21 січня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.
На заході та південному заході країни вночі та вранці місцями туман.
Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу; вдень 0-5° тепла, на Прикарпатті, Одещині та в Криму 4-9°.
Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 2-7° тепла, у південно-західній частині до 10°.
Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по місту Києву та Київській області.
До кінця доби 20 січня, вночі та вранці 21 січня туман, видимість 200-500 м. І рівень небезпечності, жовтий
Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.
Також на високогiр’ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей очiкується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень)
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