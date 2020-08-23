У Києві в Мистецькому арсеналі відбувається міжнародний волонтерський та ветеранський форум



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В Мистецькому арсеналі проходить III міжнародний волонтерський та ветеранський форум Фото Укрінформ

У роботі форуму візьмуть участь представники влади та представники бізнес-асоціації ветеранів США та хорватські ветерани

У Києві в Мистецькому арсеналі проходить III міжнародний волонтерський та ветеранський форум «Там, де ми – там Україна».

На захід прибув Президент Володимир Зеленський, який виступить перед учасниками, повідомляє Укрінформ.

На форум запрошені представники громадських ветеранських організацій, представники Державного центру зайнятості, провідних бізнес-шкіл та успішних ветеранських підприємств.

Також у роботі форуму візьмуть участь представники влади та представники бізнес-асоціації ветеранів США та хорватські ветерани.

Цього року основну увагу буде зосереджено на розвитку ветеранського бізнесу. Основними спікерами будуть підприємці-ветерани, які стали успішними попри неможливість отримання кредитів, відсутність державної підтримки чи коштів для навчання. Під час панельних дискусій спікери розкажуть учасникам, яку підтримку можна отримати для розвитку власної справи, обговорять роль менторів для бізнесменів-початківців та дадуть базові знання щодо налагоджування комунікації у бізнесі. Також паралельно, в рамках форуму, працюватиме коворкінг з 6 локаціями, де консультуватимуть ветеранів-підприємців.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський 23 серпня у відеозверненні спільно з відомими українцями привітав громадян з Днем державного прапора і закликав українців сьогодні вивісити прапор України зі свого вікна або пов’язати на руку синьо-жовту стрічку.

До слова, цими вихідними Україна відзначає 29 річницю своє Незалежності. У столиці та інших великих містах у ці дні відбудеться низка заходів: як традиційних, так і унікальних. Карантинна афіша.

Як повідомлялося, поблизу російського кордону підняли в повітря 20-ти метровий український прапор.