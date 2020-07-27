У Києві за минулу добу коронавірусом захворіло ще 70 людей



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До лікарень столиці госпіталізували вісім пацієнтів, інші – на самоізоляції

На сьогодні в столиці вже 7690 підтверджених випадків захворювання на Covid-19

У Києві захворювання на коронавірус виявили ще в 70 жителів. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

«Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу виявили коронавірус, збільшилась на 70 людей. На сьогодні в столиці вже 7690 підтверджених випадків захворювання на Covid-19», - повідомив Кличко.

Серед тих, хто захворіли: 25 жінок віком від 22 до 63 років. Та 3 дівчинки від 6 до 9 років. 39 чоловіків віком від 19 до 82 рокiв. І троє хлопчики від 3 до 8 років.

«До лікарень столиці госпіталізували 8 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 13. У Дарницькому – 12 та в Солом’янському районі — 9 випадків, - зазначив мер столиці. - Хвороба не відступає. Тому не нехтуйте правилами! Бережіть себе», - наголосив Віталій Кличко.

До відома, в Україні за минулу добу зафіксовано 807 нових випадків коронавірусу, це на 113 випадків менше, ніж учора (920). Загалом на сьогодні від початку пандемії захворіло 65 656 українців. Одужали 36 122 людини, летальних випадків – 1 616.

Найбільше захворілих на Covid-19 за минулу добу зареєстровано у Львівській області - 120, Івано-Франківській - 96, Рівненській - 78, Києві - 70.

Коронавірус в Україні

Всього 65656

Одужали 36122

Хворіють 27918

Померли 1616

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Як повідомлялося, станом на 26 липня у Києві зафіксували 95 нових випадків захворювання на коронавірус.