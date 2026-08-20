Українка отримала понівечений багаж після перельоту з Варшави

Пасажирка виявила порізані футболки з тризубом, забруднений одяг і зникнення цінних речей

Українка заявила, що після перельоту з Варшави до канадського Галіфакса з пересадкою у Цюриху виявила свою валізу відкритою, частину цінних речей – зниклими, а одяг з українською символікою – порізаним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис родички пасажирки.

Українка на ім’я Галина подорожувала за маршрутом Варшава – Цюрих – Галіфакс. Отримавши багаж у кінцевому пункті, вона помітила ознаки того, що валізу могли відкривати під час транспортування.

За словами жінки, найбільше постраждав одяг з українською символікою. Зокрема, порізаними виявилися футболки із зображенням тризуба та іншими символами України. Частину інших речей, як стверджує Галина, навмисно забруднили тональним кремом. Крім того, з валізи зникли деякі цінні речі.

Пасажирка припускає, що сторонні могли отримати доступ до її багажу під час транспортування або перевірки в одному з аеропортів. Оскільки маршрут передбачав пересадку у Цюриху, валіза пройшла кілька етапів обробки, тому встановити, де саме стався інцидент, наразі неможливо.

Особливу увагу Галина звернула на характер пошкоджень: за її словами, порізаними були саме речі з українською символікою. Через це вона припускає, що їх могли пошкодити навмисно через зв’язок з Україною.

Водночас офіційних висновків, які б підтверджували такий мотив, наразі немає. Також невідомо, хто саме міг отримати доступ до валізи та пошкодити її вміст.

Після інциденту українка звернулася до поліції та подала скарги авіакомпаніям LOT і Edelweiss Air, які обслуговували її подорож. Обставини пошкодження багажу та зникнення речей з’ясовуються.

Нагадаємо, експерти з подорожей назвали речі, яких варто уникати під час авіаперельотів. Зокрема, мандрівникам не рекомендували одягати тісні джинси, комбінезони, надто довгі штани та нове або незручне взуття. Під час тривалого перебування у кріслі та через набрякання ніг такий одяг і взуття можуть спричинити додатковий дискомфорт.

Для перельотів фахівці порадили обирати вільні штани на еластичному поясі, джогери та легке просторе взуття. Також пасажирам рекомендували відмовитися від світлого одягу, на якому особливо помітні випадкові плями, та великих сумок без застібки. Для ручної поклажі практичнішими назвали моделі на блискавці, які не дозволять речам розсипатися салоном під час зльоту або турбулентності.