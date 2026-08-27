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У Києві та низці областей вкотре оголошено повітряну тривогу

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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У Києві та низці областей вкотре оголошено повітряну тривогу
фото: glavcom.ua

Прохання до громадян подбати про свою безпеку і прямувати в укриття  

У Києві та низці областей України вночі 27 серпня знову лунає повітряна тривога. Про це інформує «Главком».

Повітряні сили попереджають про загрозу ворожих безпілотників.  

Просимо громадян прямувати до укриттів та перебувати там до завершення повітряної тривоги. 

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, триває 1646-й день повномасштабної війни

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Теги: Київ укриття тривога населення

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