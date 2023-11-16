В Астрахані обвалилася багатоповерхівка через стічні води: є загиблий (відео)
За попередньою інформацією, фундамент будівлі міг ослабнути через каналізаційні води
У Астрахані обвалилася частина п'ятиповерхівки на Привокзальній площі. Про це повідомляють російські ЗМІ.
Відомо, що будинок було збудовано у 1962 році. За попередньою інформацією, фундамент будівлі міг ослабнути через каналізаційні води.
Екстрені служби працюють на місці та шукають постраждалих. Наразі евакуйовано 213 осіб, 37 із них — діти. Також відомо про одного загиблого.
«До Головного управління МНС Росії по Астраханській області від очевидця надійшла інформація про появу тріщини у зовнішній стіні п'ятиповерхового житлового будинку розташованого за адресою: м. Астрахань, Ленінський район, вул. Площа Вокзальна, 1А. Відбулося обвалення 3 та 4 під'їздів житлового п'ятиповерхового будинку. На місце прибули пожежно-рятувальні підрозділи МНС Росії. Проводиться евакуація мешканців», – прокоментувала пресслужба МНС.
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