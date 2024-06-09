Смерть чоловіка після візиту до ТЦК на Житомирщині: нові подробиці

Військкоми стверджують, що не застосовували протизаконних дій щодо військовозобов'язаного

На Житомирщині чоловік помер за кілька днів після відвідування ТЦК. За цим фактом призначено службове розслідування. Встановлені обставини смерті військовозобов'язаного. Про це повідомив Житомирський обласний ТЦК та СП у Facebook.

«У ході з'ясування обставин стало відомо, що 28 травня військовозобов’язаного Сергія К. з ознаками алкогольного сп’яніння доставили до 2-го відділу Звягельського РТЦК та СП для проходження військово-лікарської комісії. У зв’язку зі станом прибулого прийнято рішення відправити зазначеного громадянина додому. Проте він висловив прохання залишитися в розташуванні роти охорони, бо проживає сам і з огляду на погане самопочуття внаслідок вживання алкоголю. Через кілька годин після пробудження чоловік зателефонував родичам, повідомив про свої наміри та підтвердив, що протизаконні дії до нього не застосовувалися», – йдеться в повідомленні.

Військові заявляють, що зранку 29 травня у чоловіка стався перший епілептичний напад, під час якого він впав на кахельну підлогу спиною та вдарився головою. Йому була надана домедична допомога, викликали «швидку». Невдовзі стався другий епілептичний напад. Лікарі швидкої надали кваліфіковану допомогу та госпіталізували військовозобов’язаного.

Після чотирьох днів, проведених у лікарні, 2 червня, на лінію правоохоронних органів надійшло повідомлення про смерть чоловіка.

«Також попередньо встановлено, що травми військовозобов’язаний отримав при падінні під час епілептичних нападів та надання домедичної допомоги. Виходячи з ситуації, яка склалася, можна припустити, що певні особи паразитують на суспільно чутливій темі, намагаючись зірвати заходи мобілізації, та маніпулюють громадською думкою», – попередив ТЦК.

Нагадаємо, що в Херсоні жінка вкусила поліцейського за руку, перешкоджаючи поліцейським перевірити документи свого 23-річного сина. Подія трапилася на території ринку в Корабельному районі міста.

Раніше Київський міський ТЦК та СП прокоментував інцидент за участю співробітників ТЦК та поліцейських біля станції метро «Деміївська». Там заявили, що співробітники поліції та військовослужбовці діяли в рамках закону.