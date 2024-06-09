Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Смерть чоловіка після візиту до ТЦК на Житомирщині: нові подробиці

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Смерть чоловіка після візиту до ТЦК на Житомирщині: нові подробиці
За фактом загибелі військовозобов'язаного у Звягелі розпочато розслідування
фото: Центрально-міський районний ТЦК та СП

Військкоми стверджують, що не застосовували протизаконних дій щодо військовозобов'язаного

На Житомирщині чоловік помер за кілька днів після відвідування ТЦК. За цим фактом призначено службове розслідування. Встановлені обставини смерті військовозобов'язаного. Про це повідомив Житомирський обласний ТЦК та СП у Facebook.

«У ході з'ясування обставин стало відомо, що 28 травня військовозобов’язаного Сергія К. з ознаками алкогольного сп’яніння доставили до 2-го відділу Звягельського РТЦК та СП для проходження військово-лікарської комісії. У зв’язку зі станом прибулого прийнято рішення відправити зазначеного громадянина додому. Проте він висловив прохання залишитися в розташуванні роти охорони, бо проживає сам і з огляду на погане самопочуття внаслідок вживання алкоголю. Через кілька годин після пробудження чоловік зателефонував родичам, повідомив про свої наміри та підтвердив, що протизаконні дії до нього не застосовувалися», – йдеться в повідомленні.

Військові заявляють, що зранку 29 травня у чоловіка стався перший епілептичний напад, під час якого він впав на кахельну підлогу спиною та вдарився головою. Йому була надана домедична допомога, викликали «швидку». Невдовзі стався другий епілептичний напад. Лікарі швидкої надали кваліфіковану допомогу та госпіталізували військовозобов’язаного.

Після чотирьох днів, проведених у лікарні, 2 червня, на лінію правоохоронних органів надійшло повідомлення про смерть чоловіка.

«Також попередньо встановлено, що травми військовозобов’язаний отримав при падінні під час епілептичних нападів та надання домедичної допомоги. Виходячи з ситуації, яка склалася, можна припустити, що певні особи паразитують на суспільно чутливій темі, намагаючись зірвати заходи мобілізації, та маніпулюють громадською думкою», – попередив ТЦК.

Нагадаємо, що в Херсоні жінка вкусила поліцейського за руку, перешкоджаючи поліцейським перевірити документи свого 23-річного сина. Подія трапилася на території ринку в Корабельному районі міста.

Раніше Київський міський ТЦК та СП прокоментував інцидент за участю співробітників ТЦК та поліцейських біля станції метро «Деміївська». Там заявили, що співробітники поліції та військовослужбовці діяли в рамках закону. 

Читайте також: Скандальні відео з ТЦК: військові попередили українців про ворожі спецоперації
Теги: ТЦК військовозобов'язаний смерть Житомирщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Співробітники ТЦК та поліцейські перевірили дані та облік співака
«Це вже не перша перевірка»: Монатіка зупинили на Хрещатику представники ТЦК
10 травня, 16:34
Правоохоронці затримали організатора схеми та двох його спільників
Знімали з розшуку ухилянтів за хабар. На Волині розгорівся скандал з ТЦК
16 травня, 19:47
Отримання інформації щодо сплати податків дозволить найти ухилянтів через їх роботодавців
ТЦК пояснив, як реєстр «Оберіг» допоможе шукати ухилянтів
23 травня, 22:05
Після початку повномасштабного вторгнення, Василь Прокопенко став на захист Батьківщини та був офіцером Запорізької бригади тероборони.
«Він був тим, за ким йдуть без страху». Згадаймо Василя Прокопенка
23 травня, 09:00
Непрацевлаштовані жінки мають самостійно прибути до відповідного районного чи міського ТЦК та стати на військовий облік військовозобов’язаних
Можуть втратити роботу: уряд зобов'язав медикинь та фармацевток стати на військовий облік
21 травня, 15:04
Засуджені на судовому засіданні підтвердили бажання проходити військову службу за контрактом
У Миколаєві суд дозволив мобілізуватись двом засудженим
28 травня, 04:11
Петро Франко народився 4 липня 1934 року в селі Глиниці Яворівського району на Львівщині
У Львові пішов з життя політвʼязень та громадський діяч Петро Франко
28 травня, 23:25
Чоловік намагався чинити опір представникам ТЦК та поліції
Київський ТЦК відреагував на інцидент під час затримання військовозобов'язаного
3 червня, 19:38
Крістоф Делуар помер у 53 роки
Помер гендиректор «Репортерів без кордонів» Крістоф Делуар
Сьогодні, 07:59

Події в Україні

Графіки відключення електроенергії на вечір 9 червня скасовані
Графіки відключення електроенергії на вечір 9 червня скасовані
Смерть чоловіка після візиту до ТЦК на Житомирщині: нові подробиці
Смерть чоловіка після візиту до ТЦК на Житомирщині: нові подробиці
ISW: На Харківщині росіяни захопили ще одне село
ISW: На Харківщині росіяни захопили ще одне село
Втрати ворога станом на 9 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 9 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
Аналітики розповіли, як РФ приховує свої втрати на Харківщині
Аналітики розповіли, як РФ приховує свої втрати на Харківщині
ЗСУ здійснили тактичні контратаки у Вовчанську: аналіз ISW
ЗСУ здійснили тактичні контратаки у Вовчанську: аналіз ISW

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
74K
На мера-колаборанта, який здав українське місто ворогу, здійснено замах
44K
Ухилянтів, які незаконно виїхали, повертають назад: прикордонники розповіли подробиці
44K
П'ять військових частин не взяли: чоловік вигадав, що говорити, аби уникнути служби
36K
«Подарунок Путіну до Дня Незалежності». ЗМІ назвали місто, на яке націлилися окупанти
8059
Священник, який 10 років служив у Московській церкві, розповів, що змусило його перейти до ПЦУ
7899
9 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Збій у Telegram, Україна придбала у Франції радар для ППО: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
«Подарунок Путіну до Дня Незалежності». ЗМІ назвали місто, на яке націлилися окупанти
Вчора, 15:13
Вибухи в Криму, напад на прем'єрку Данії: головне за ніч
Вчора, 06:57
Постачання Києву винищувачів Mirage 2000-5 з Франції: нові деталі від міністра Лекорню
7 червня, 20:19
Кількість загиблих цивільних в Україні зросла до найвищого рівня за рік – ООН
7 червня, 17:43
Пожежа на Київщині, вибухи на Хмельниччині: головне за ніч
7 червня, 06:56

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua