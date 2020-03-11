У Польщі через коронавірус на два тижні закрили всі навчальні заклади



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У Польщі призупинили навчальний процес і закрили заклади культури

До 25 березня у Польщі призупинили навчальний процес і закрили заклади культури

Уряд Польщі вирішив закрити на два тижні дитсадки, школи і виші, а також заклади культури.

Про це 11 березня заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє Tvn24.pl.

«Епідемія коронавірусу може стати дуже небезпечною. Щоб запобігти поширенню вірусу, прийнято рішення про закриття всіх шкіл, вишів і дитсадків, а також закладів культури на два тижні. З четверга, 12 березня, уроків не буде. Школи будуть закриті з понеділка 16 березня. Укази міністрів діють до середи, 25 березня», – повідомив Матеуш Моравецький.

Прем’єр-міністр Польщі зазначив, що у зв’язку з тим, що деяким батькам може бути складно організувати догляд за дітьми так швидко, 12 і 13 березня навчальні заклади будуть відкриті і вчителі можуть наглядати за дітьми.

Віцепрем’єр-міністр, міністр культури і національної спадщини Пьотр Глінський повідомив про те, що тимчасово будуть закриті усі заклади культури: філармонії, театри, музеї, кінотеатри.

Нагадаємо, з 12 березня Кабмін запровадив усеукраїнський карантин до 3 квітня.

З 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

У Польщі масово зачиняються школи та університети через коронавірус. Міністр науки та вищої освіти Ярослав Говін разом із прем’єр-міністром та кількома іншими міністрами заявив, що міністерство розглядає можливість тимчасового припинення занять у університетах. Ректори вроцлавських університетів вирішили скасувати всі заняття через загрозу поширення коронавірусу.

У Німеччині скасовують культурні заходи у великих державних театрах, оперних і концертних залах. Фольсбюне і Deutsches Theater Berlin тимчасово призупинили роботу.

У міністерки охорони здоров’я Великої Британії та депутатки-консерваторки Надін Дорріс виявили китайський коронавірус.

Сьогодні, 11 березня, виявили 24 нові випадки інфікування коронавірусом COVID-2019 в Австрії. Загальна кількість хворих у країні сягнула 206 осіб.