Порошенко висловив співчуття рідним загиблих в авіакатастрофі літака МАУ в Ірані



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Співчуття родинам загиблих висловив п'ятий президент України Петро Порошенко

Політик наголосив на необхідності невідкладно встановити істинну причину трагедії

П'ятий президент України, лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко висловив співчуття рідним загиблих у катастрофі літака Boeing 737 української авіакомпанії МАУ у Тегерані.

«Немає більшого горя, як втрачати близьких. Мої щирі співчуття рідним і друзям загиблих сьогодні у трагічній катастрофі літака авіакомпанії МАУ в Ірані. Молимося і скорбимо разом з вами. Невідкладне завдання влади - забезпечити встановлення істини про причини цієї страшної трагедії», - написав Порошенко у Facebook.

Раніше керівництво ЄС та країни Європи висловили співчуття з приводу авіакатастрофи в Ірані.

Також президент Володимир Зеленський прокоментував авіакатастрофу українського літака в Ірані. Він висловив співчуття родичам загиблих.

Нагадаємо, що на місці катастрофи українського літака в Ірані в середу, 8 січня, виявлено обидва чорних ящики.

За останніми даними РНБО України, на борту літака МАУ рейсу PS752, що зазнав катастрофи в Ірані, були 11 українців - 9 членів екіпажу, а також 2 пасажири. Попередній список загиблих українців оприлюднили ЗМІ. В авіакомпанії МАУ повідомили імена членів екіпажу з літака, який зазнав катастрофи в Ірані.

Як повідомлялося, літак МАУ Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані рано в середу.

Як повідомляв «Главком», лайнеру Boeing 737-800 МАУ було лише три з половиною роки. Літак із серійним номером 38124 було вироблено 3,6 роки тому у Renton (RNT) США. І він був взятий в лізинг у американської компанії Varangian Leasing LLC із заводу.

Літак здійснював рейс Тегеран-Київ та зник з радарів на шостій хвилині після злету.