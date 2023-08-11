Окупанти вивозять українських підлітків до військових таборів у РФ

Окупаційна влада активно розповсюджує російську пропаганду та найбільше намагається вплинути саме на маленьких українців

Росіяни влаштовують «військово-патріотичні збори», де оточують юних українців пропагандою

Російська влада продовжує займатись військових вихованням українських підлітків з метою подальшого їх вербування до лав своєї армії. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Із 1 по 18 серпня у російській Пензі тривають військово-патріотичні збори за участі українських підлітків у таборі «Гвардієць». Туди росіяни вивезли підлітків з тимчасово окупованих територій України.

Зокрема їх звезли з: Маріуполя, Кіровська, Єнакієва, Горлівки, Шахтарська, Макіївки, та Донецька. В таборах дітям влаштовують вишколи, екскурсії по пропагандистських музеях й концерти пропагандиста Олега Газманова.

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«Таким чином ворог продовжує політику знищення цілого покоління українців, промиваючи дітям мізки й намагаючись завербувати їх до війни проти їх Батьківщини», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що наприкінці червня з тимчасово окупованих територій Херсонської області російські загарбники вивезли ще 185 українських дітей нібито «на відпочинок» до РФ. У Генічеську окупанти провели конкурс дитячої творчості з відповідною до пропаганди назві «Мы вместе!». По аналізу малюнків помітно, що перевага надається тим малюнкам, де зображена російська символіка і меседж, що «Херсонщина – це Росія».

Раніше повідомлялося, що соратник Пригожина наймав підлітків для пропаганди у Херсоні.