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Путін цинічно виправдав викрадення українських дітей (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Путін цинічно виправдав викрадення українських дітей (відео)
Володимир Путін
фото: Reuters

Глава Кремля назвав викрадення дітей роздутою темою

Російський диктатор Володимир Путін укотре цинічно заявив, що РФ не викрадала українських дітей, а нібито вивозила з зони бойових дій і рятувала з-під обстрілів.Про це він сказав на пресконференції після саміту Росія – Африка, передає російський Telegram-канал «Смотри».

Про те, що в цих обстрілах винна Росія, диктатор, звісно, промовчав.

За словами Путіна, історія з викраденням дітей «була роздута».

«Ви знаєте: ніякого викрадення не було, були дії, направлені на порятунок дітей із зони бойових дій. Що ж, дитячі будинки залишати під ударами артилерії?», – заявив диктатор.

Нагадаємо, посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс вважає, що росіяни викрадають українських дітей, щоб винищити під корінь наступне покоління захисників України.

До слова, Сенат США закликав Білий дім врятувати українських дітей, викрадених Росією.

Раніше білоруська опозиція передала до Міжнародного кримінального суду докази незаконного переміщення українських дітей на території Республіки.

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Теги: діти путін депортація

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