Путін цинічно виправдав викрадення українських дітей (відео)

Глава Кремля назвав викрадення дітей роздутою темою

Російський диктатор Володимир Путін укотре цинічно заявив, що РФ не викрадала українських дітей, а нібито вивозила з зони бойових дій і рятувала з-під обстрілів.Про це він сказав на пресконференції після саміту Росія – Африка, передає російський Telegram-канал «Смотри».

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Про те, що в цих обстрілах винна Росія, диктатор, звісно, промовчав.

За словами Путіна, історія з викраденням дітей «була роздута».

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«Ви знаєте: ніякого викрадення не було, були дії, направлені на порятунок дітей із зони бойових дій. Що ж, дитячі будинки залишати під ударами артилерії?», – заявив диктатор.

Нагадаємо, посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс вважає, що росіяни викрадають українських дітей, щоб винищити під корінь наступне покоління захисників України.

До слова, Сенат США закликав Білий дім врятувати українських дітей, викрадених Росією.

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Раніше білоруська опозиція передала до Міжнародного кримінального суду докази незаконного переміщення українських дітей на території Республіки.