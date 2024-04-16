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Стало відомо, коли та де відбудеться похорон письменника Дмитра Капранова

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Стало відомо, коли та де відбудеться похорон письменника Дмитра Капранова
Сьогодні обірвалося життя письменника Дмитра Капранова
фото з відкритих джерел

Письменника відспівають у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі в Києві

Похорон письменника Дмитра Капранова відбудеться у четвер, 18 квітня. Про це йдеться в повідомленні на сторінці братів Капранових у Facebook.

Зокрема, спочатку письменника відспівають у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі в Києві об 11:00, а потім поховають на Байковому кладовищі.

Стало відомо, коли та де відбудеться похорон письменника Дмитра Капранова фото 1

Нагадаємо, сьогодні, 16 квітня, помер письменник Дмитро Капранов. Що саме стало причиною смерті наразі невідомо.

Дмитро Капранов народився 24 липня 1967 року в Дубоссарах, нині Молдова. 

Дитинство провів в Очакові Миколаївської області, там же у 1984 році закінчив середню школу. Вищу освіту здобував в Уральському політехнічному інституті (Свердловськ, РФ) та Московському енергетичному інституті за фахом «Технічна кібернетика».

3 фото
На весь екран

Письменник працював в тандемі зі своїм братом-близнюком Віталієм. 4 вересня 2019 року брати Капранови створили свій YouTube-канал «імені Т. Г. Шевченка», на якому розповідають про історію України.

2000 р. брати очолили видавництво «Зелений пес». Першою книжкою став роман Леоніда Кононовича «Я, зомбі».

2001 р. вийшов «Кобзар 2000» братів з ілюстраціями Владислава Єрка. «Кобзар 2000» мав непоганий відгук і перевидавався вже 5 разів.

З 24 лютого 2022 року, з початку російського вторгнення в Україну, письменники брати Капранови боролися з окупантами зі зброєю в руках у Києві в лавах полку «Азов».

До слова, 9 січня стало відомо про смерть Народного артиста України Віталія Білоножко.

Теги: смерть письменник Київ похорон

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