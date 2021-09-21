У школах Черкащини встановили спецобладнання для контролю маскового режиму

Якщо маски немає, пристрій вимагає її одягнути

На входах до 24 шкіл Черкаської області встановили обладнання, яке ідентифікує обличчя. Воно контролює масковий режим і температуру тіла. Про це повідомив керівник обласного управління освіти й науки Черкаської облдержадміністрації Валерій Данилевський, цитує «Укрінформ».

Обладнання вимагає, щоб перед входом до школи відвідувачі пройшли ідентифікацію завдяки спеціальному сканеру із камерою. Сканер перевіряє наявність маски та вимірює температуру тіла. Якщо маски немає, пристрій вимагає її одягнути.

Ця система також допомагає робити школи безпечнішими. Наприклад, вона повідомляє охороні, якщо у приміщення намагається зайти хтось сторонній.

Директорка гімназії №9 Ірина Топчій розповіла, що у її закладі встановили камери не лише на вході, але й коридорах. Жінка запевняє, що завдяки такій системі у школі майже зникли крадіжки мобільних телефонів.

Обладнання погодилися встановити 24 із 29 шкіл, яким це запропонували. Половину проєкту профінансували з місцевого бюджету, половину — з обласного.

Цю ініціативу організували у межах програми «Безпечна школа». Вона стартувала ще 10 років тому, однак інноваційні пристрої встановили лише зараз.

Нагадаємо, в одному із супермаркетів Херсона зняли на відео покупця у креативній «масці».

До слова, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін пояснив, що навіть вакциновані громадяни повинні носити захисні маски.

Раніше глава уряду Денис Шмигаль пояснив, навіщо Україна посилює карантин. Це відбудеться для уникнення жорстких локдаунів або «червоних» зон в країні цієї осені.

Наразі МОЗ працює над новими правилами карантину з привілеями для вакцинованих.

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