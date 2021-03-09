У Тернополі двоє дітей отруїлися таблетками

Діти отруїлися пігулками тонзилотрена

У Тернополі в лікарню потрапили двоє дітей у віці чотирьох років і одного року. Вони отруїлися пігулками тонзилотрена.

Про це повідомляє КНП «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Тернопільської області.

Чотирирічна дівчинка випила більше 10 таблеток тонзилотрена і віддала залишок однорічному братові.

Після цього дівчинка стала млявою і сонливою.

Медики на місці надали допомогу, після чого обох дітей поклали в обласну дитячу лікарню.

Нагадаємо, на днях у Луцьку 13-річна школярка наковталася таблеток. Також стало відомо, що у Кривому Розі 15-річна дівчина створила «групу смерті» в Telegram.

А у Рівному 11-річна дівчинка наковталась пігулок.

Минулого тижня на Закарпатті повісилася 13-річна дівчинка. Подібна трагедія сталась в Одесі. Юнак вистрибнув із 15-го поверху житлового будинку.

Нагадаємо, останнім часом хвиля самогубств серед підлітків сколихнула столицю. Від початку 2021 року в Києві вже було зафіксовано понад 25 спроб дитячих самогубств, що перевищує цей сумний показник минулих років у кілька разів.

Чергове самогубство підлітка у Києві сталося напередодні весни: 15-річна дівчинка стрибнула з балкона.