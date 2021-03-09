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    У Тернополі двоє дітей отруїлися таблетками

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    У Тернополі двоє дітей отруїлися таблетками - У Тернополі двоє дітей отруїлися таблетками
    У Тернополі двоє дітей отруїлися таблетками

    Діти отруїлися пігулками тонзилотрена

    У Тернополі в лікарню потрапили двоє дітей у віці чотирьох років і одного року. Вони отруїлися пігулками тонзилотрена.

    Про це повідомляє КНП «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Тернопільської області.

    Чотирирічна дівчинка випила більше 10 таблеток тонзилотрена і віддала залишок однорічному братові.

    Після цього дівчинка стала млявою і сонливою.

    Медики на місці надали допомогу, після чого обох дітей поклали в обласну дитячу лікарню.

    Нагадаємо, на днях у Луцьку 13-річна школярка наковталася таблеток. Також стало відомо, що у Кривому Розі 15-річна дівчина створила «групу смерті» в Telegram.

    А у Рівному 11-річна дівчинка наковталась пігулок.

    Минулого тижня на Закарпатті повісилася 13-річна дівчинка. Подібна трагедія сталась в Одесі. Юнак вистрибнув із 15-го поверху житлового будинку.

    Нагадаємо, останнім часом хвиля самогубств серед підлітків сколихнула столицю. Від початку 2021 року в Києві вже було зафіксовано понад 25 спроб дитячих самогубств, що перевищує цей сумний показник минулих років у кілька разів.

    Чергове самогубство підлітка у Києві сталося напередодні весни: 15-річна дівчинка стрибнула з балкона.

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    Теги: трагедія діти Тернопіль батьки ліки
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