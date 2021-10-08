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    У Сумах подорожчає проїзд у транспорті

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    У Сумах підняли тариф на проїзд у транспорті - У Сумах подорожчає проїзд у транспорті
    У Сумах підняли тариф на проїзд у транспорті
    Фото: Новое время

    Ціна квитка на проїзд у комунальних тролейбусах і автобусах буде 6 гривень

    У Сумах з 16 жовтня цього року підвищується вартість проїзду в громадському транспорті. Про це повідомляє Сумська міська рада.

    Ціна квитка на проїзд у комунальних тролейбусах і автобусах буде 6 гривень. Для школярів і пенсіонерів, як і раніше, проїзд безоплатний.

    Щодо приватного громадського транспорту, то там діятиме тариф 10 грн (для школярів 1–4 класів протягом календарного року – 5 грн), з Сум до с. Піщане та у зворотному напрямку – 13 грн (для школярів 1–4 класів протягом календарного року – 5 грн).

    Нові тарифи набудуть чинності з 16 жовтня поточного року.

    До слова, проїзд у приміських маршрутках Києва різко подорожчав.

    Також у Києві жорстко покарали водія маршрутки, який побив підлітка-пільговика.

    Нагадаємо, у Києві водій маршрутного таксі побив і викинув пасажирку з салону мікроавтобуса.

    До слова, 23 вересня у Дніпрі водій маршрутки №82 відмовився перевозити за пільговим квитком жінку з інвалідністю та виштовхнув її з салону.

    Теги: Суми тарифи громадський транспорт транспорт
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    У Сумах подорожчає проїзд у транспорті