У Сумах подорожчає проїзд у транспорті

У Сумах підняли тариф на проїзд у транспорті

Ціна квитка на проїзд у комунальних тролейбусах і автобусах буде 6 гривень

У Сумах з 16 жовтня цього року підвищується вартість проїзду в громадському транспорті. Про це повідомляє Сумська міська рада.

Ціна квитка на проїзд у комунальних тролейбусах і автобусах буде 6 гривень. Для школярів і пенсіонерів, як і раніше, проїзд безоплатний.

Щодо приватного громадського транспорту, то там діятиме тариф 10 грн (для школярів 1–4 класів протягом календарного року – 5 грн), з Сум до с. Піщане та у зворотному напрямку – 13 грн (для школярів 1–4 класів протягом календарного року – 5 грн).

Нові тарифи набудуть чинності з 16 жовтня поточного року.

До слова, проїзд у приміських маршрутках Києва різко подорожчав.

Також у Києві жорстко покарали водія маршрутки, який побив підлітка-пільговика.

Нагадаємо, у Києві водій маршрутного таксі побив і викинув пасажирку з салону мікроавтобуса.

До слова, 23 вересня у Дніпрі водій маршрутки №82 відмовився перевозити за пільговим квитком жінку з інвалідністю та виштовхнув її з салону.