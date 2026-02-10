Головна Країна Суспільство
«Укрзалізниця» змінила маршрути поїздів через обстріли на Сумщині: деталі  

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
«Укрзалізниця» змінила маршрути поїздів через обстріли на Сумщині: деталі  
Укрзалізниця впровадила пересадки для пасажирів далекого сполучення
фото: «Укрзалізниця»

«Укрзалізниця» повідомила про доступні пересадки та нові поїзда

Через постійні обстріли на Сумщині «Укрзалізниця» скоригувала маршрути частини поїздів. Про це пише «Главком» із посиланням на допис «Укрзалізниці».

Повідомляється, що поїзда № 45/46 Ужгород – Харків та № 113/114 Ужгород – Харків тепер курсуватимуть південніше через Лубни, Миргород, Полтаву, Люботин.

Потяг Харків – Суми

Також призначено новий потяг поїзд № 213/214 Харків – Суми. Він щодня буде курсувати із зупинками у Люботині, Богодухові, Кириківці та Тростянці. «Саме цей поїзд є ключовим для пересадок в обох напрямках та стане в нагоді мешканцям Харківщини та Сумщини», – пояснюють в Укрзалізниці.

Розклад руху поїзду

  • Харків-Суми: 09:00 - 12:17
  • Суми-Харків: 12:57 - 16:01

Пересадки для інших маршрутів

Укрзалізниця впровадила пересадки для пасажирів далекого сполучення у Харкові. Йдеться про пересадки до до Львова, Трускавця, Ужгорода, Рахова, Івано-Франківська, Чернівців, Луцька, Рівного, Ковеля, Одеси, Миколаєва, Херсона, Дніпра, Кривого Рогу Вінниці, Хмельницького, Тернополя, Кам'янця-Подільського, Перемишля, Холма. 

З Конотопа, Ворожби, Путивля, Бахмача, Ніжина до Харкова можна доїхати поїздом № 144/143 Рахів – Суми з подальшою пересадкою на поїзд № 214/213 Суми – Харків. А в Сумах українці можуть пересісти на поїзд №775/776 Суми – Київ. 

Нагадаємо, що у низці регіонів «Укрзалізниця» тимчасово скоригувала рух приміських поїздів. Частина маршрутів скорочена до станції Кролевець, а сполучення зі станцією Сновськ наразі призупинене.

Теги: Суми Сумщина Укрзалізниця

