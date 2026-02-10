«Укрзалізниця» змінила маршрути поїздів через обстріли на Сумщині: деталі
«Укрзалізниця» повідомила про доступні пересадки та нові поїзда
Через постійні обстріли на Сумщині «Укрзалізниця» скоригувала маршрути частини поїздів. Про це пише «Главком» із посиланням на допис «Укрзалізниці».
Повідомляється, що поїзда № 45/46 Ужгород – Харків та № 113/114 Ужгород – Харків тепер курсуватимуть південніше через Лубни, Миргород, Полтаву, Люботин.
Потяг Харків – Суми
Також призначено новий потяг поїзд № 213/214 Харків – Суми. Він щодня буде курсувати із зупинками у Люботині, Богодухові, Кириківці та Тростянці. «Саме цей поїзд є ключовим для пересадок в обох напрямках та стане в нагоді мешканцям Харківщини та Сумщини», – пояснюють в Укрзалізниці.
Розклад руху поїзду
- Харків-Суми: 09:00 - 12:17
- Суми-Харків: 12:57 - 16:01
Пересадки для інших маршрутів
Укрзалізниця впровадила пересадки для пасажирів далекого сполучення у Харкові. Йдеться про пересадки до до Львова, Трускавця, Ужгорода, Рахова, Івано-Франківська, Чернівців, Луцька, Рівного, Ковеля, Одеси, Миколаєва, Херсона, Дніпра, Кривого Рогу Вінниці, Хмельницького, Тернополя, Кам'янця-Подільського, Перемишля, Холма.
З Конотопа, Ворожби, Путивля, Бахмача, Ніжина до Харкова можна доїхати поїздом № 144/143 Рахів – Суми з подальшою пересадкою на поїзд № 214/213 Суми – Харків. А в Сумах українці можуть пересісти на поїзд №775/776 Суми – Київ.
Нагадаємо, що у низці регіонів «Укрзалізниця» тимчасово скоригувала рух приміських поїздів. Частина маршрутів скорочена до станції Кролевець, а сполучення зі станцією Сновськ наразі призупинене.
