На Одещині деякі поїзди прямують із затримкою
Просимо уважно слухати оголошення на станціях і вокзалах, час затримки може змінитися – «Укрзалізниця»
На Одещині два поїзди прямують із затримками через безпекову ситуацію в регіоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».
Які потяги затримуються:
- Поїзд №6253 Вапнярка – Одеса курсує із затримкою 1 година 15 хвилин зі станції Побережжя.
- Поїзд №7024/7021 Подільск – Одеса відправився з початкової із затримкою 30 хвилин.
«Просимо уважно слухати оголошення на станціях і вокзалах, час затримки може змінитися», – наголошує «Укрзалізниця».
Нагадаємо, у ніч на 29 жовтня російські терористи атакували Одещину. За попередніми даними, у регіоні пролунали численні вибухи, працювала ППО.
Зазначається, що Росія атакувала критичну інфраструктуру в Подільську на Одещині. Внаслідок удару у місті зникло електропостачання та в деяких районах вода.
