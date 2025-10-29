Головна Одеса Новини
На Одещині деякі поїзди прямують  із затримкою

фото: «Укрзалізниця» (ілюстративне)

Просимо уважно слухати оголошення на станціях і вокзалах, час затримки може змінитися – «Укрзалізниця»

На Одещині два поїзди прямують із затримками через безпекову ситуацію в регіоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

Які потяги затримуються:

  • Поїзд №6253 Вапнярка – Одеса курсує із затримкою 1 година 15 хвилин зі станції Побережжя.
  • Поїзд №7024/7021 Подільск – Одеса відправився з початкової із затримкою 30 хвилин.

«Просимо уважно слухати оголошення на станціях і вокзалах, час затримки може змінитися», – наголошує «Укрзалізниця».

Нагадаємо, у ніч на 29 жовтня російські терористи атакували Одещину. За попередніми даними, у регіоні пролунали численні вибухи, працювала ППО.

Зазначається, що Росія атакувала критичну інфраструктуру в Подільську на Одещині. Внаслідок удару у місті зникло електропостачання та в деяких районах вода.

