Росія атакувала Одещину ракетою: є загиблий та поранений

Окупанти вдарили по недобудованому будинку в Одеському районі

Обидві жертви випадково проходили поруч із будинком, куди влучила ракета

Російська армія завдала ракетного удару по житловому недобудованому будинку в Одеському районі. Внаслідок атаки загинув чоловік, ще один – у тяжкому стані в лікарні. Про це повідомив глава Одеської ОВА Олег Кіпер.

Як зазначається, обидві жертви випадково проходили поруч із будинком. На місці влучання працюють екстрені служби.

Нагадаємо, Росія завдала удару по центральній частині міста Ізюм. Унаслідок російської атаки по Ізюму постраждали 55 людей, з них – троє дітей. Також відомо про п'ятьох загиблих.

Внаслідок обстрілу пошкоджено 170 квартир – вибиті вікна. Частково зруйновано адміністративну будівлю Ізюмської міської ради та пошкоджено адміністративну будівлю. Згодом президент України повідомив, що було зруйновано частину будівлі міської ради.

Більшість постраждалих – працівники податкової, Служби у справах дітей, відділу державної виконавчої служби, медичного коледжу та інших установ.

До слова, Київський національний університет імені Тараса Шевченка зазнав пошкоджень внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Учора, 4 лютого, під час дронової атаки росіян, постраждали один з гуртожитків та корпус установи. В гуртожитку вибуховою хвилею пошкоджено вікна, а в корпусі – обвалилася підвісна стеля в одній з аудиторій.