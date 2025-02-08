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Росія використовує українських дітей для захисту від атак ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Росія використовує українських дітей для захисту від атак ЗСУ
Прикриватися цивільними вже звична практика для російських військ
фото з відкритих джерел

Окупанти розміщують військову техніку та особовий склад у спальних районах окупованих населених пунктів

Російські терористи розміщують свій особовий склад на тимчасово окупованих територіях в будівлях, де проживають діти. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«На тимчасово окупованих територіях російські окупанти використовують цивільні будівлі для розміщення своїх військових. Зокрема в готелях та санаторіях на верхніх поверхах будівель розселяють цивільні родини з дітьми. Водночас на нижчих поверхах розселяють військовослужбовців ЗС РФ», – йдеться в повідомленні.

У Центрі наголосили, що прикриватися цивільними вже звична практика для російських військ.

«Вони (окупанти, – ред.) системно розміщують військову техніку та особовий склад у спальних районах та поруч із приватними будинками цивільного населення. Саме там, де вони розміщують цивільним заборонено відселятися», – додали експерти.

Нагадаємо, триває 1081-й день повномасштабної війни.

За добу російські загарбники завдали 90 авіаційних ударів, застосувавши 149 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 961 дрон-камікадзе та здійснили понад чотирьох тисяч обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Від початку доби відбулося 116 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.

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Теги: ЗСУ окупанти війна росія Україна населення

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