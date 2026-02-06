Uklon працюватиме цілодобово ще у семи містах України (список)

Для пересування містом на таксі, необхідно мати із собою перепустку

Послуги таксі Uklon будуть доступні у 26 містах України. Компанія повідомила про роботу таксі вночі ще у семи містах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Uklon.

З 7 лютого мешканці таких міст, як Харків, Запоріжжя, Дніпро, Кривий Ріг, Миколаїв, Суми та Чернігів зможуть користуватися послугами таксі Uklon вночі.

Uklon нагадав, що для пересування містом на таксі у комендантську годину, необхідно мати із собою перепустку. Вона непотрібна лише для Києва, але за умови, якщо пасажир їде до пунктів незламності чи обігріву. «В умовах енергетичної кризи мобільність - це не просто комфорт, а можливість у будь-який момент дістатися пунктів незламності, обігріву, звʼязку чи інших життєво важливих локацій», – йдеться у повідомленні.

Міста, де Uklon працює цілодобово

Біла Церква

Вінниця

Дніпро

Житомир

Запоріжжя

Івано-Франківськ

Камʼянець-Подільський

Камʼянське

Київ

Кривий Ріг

Кременчук

Кропивницький

Луцьк

Львів

Миколаїв

Одеса

Полтава

Рівне

Суми

Тернопіль

Ужгород

Харків

Хмельницький

Черкаси

Чернівці

Чернігів

У компанії зазначили, що рішення про послугу нічного таксі було прийнято згідно з рішенням президента України та згідно з постановою Уряду щодо подолання наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці.

До слова, для пасажирів «Укрзалізниці», які прибуватимуть до станцій у великих містах під час комендантської години, сервіси таксі запроваджують пільговий тариф. Uklon надав кожному пасажиру знижку на нічну поїздку від вокзалу в Києві до дому. Промокод діятиме з 23:15 до 05:00. Отримати його можна, обмінявши на «обіймашку» в застосунку УЗ.

Нагадаємо, як відома українська акторка, телеведуча та громадська активістка Римма Зюбіна розкритикувала цінову політику служб таксі у столиці. На своїй сторінці у Facebook вона назвала «ганебним явищем» вартість перевезень, яка стрімко зростає під час повітряних тривог та перед початком комендантської години.